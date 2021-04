El PP afirma que "el Gobierno de Sánchez invertirá cero euros en la Variante de Rincón de Soto en 2021"

En comparencia de prensa se ha referido a la situación de la variante ferroviaria de Rincón de Soto, "que no cuenta con proyecto de construcción, por lo que resulta imposible licitar las obras en 2021", tal y como evidencian varias de las respuestas parlamentarias del Gobierno a preguntas de los senadores del PP de La Rioja.

"Han pasado cuatro meses desde que las Cortes Generales aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que entraron en vigor el día 1 de enero de este año. Si ya de por sí reducían notablemente las inversiones para La Rioja, lo que hoy sabemos es que un 25 por ciento de las inversiones previstas en esas cuentas (casi 15 millones de euros), no se van a ejecutar", ha recordado.

"Los socialistas riojanos destacaban, una y otra vez, esta actuación como la principal a realizar dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Los dirigentes socialistas riojanos mintieron porque sabían que esta partida no se iba a ejecutar y aun así rechazaron las enmiendas del PP para incrementar las inversiones en La Rioja. Los socialistas han tomado el pelo a los riojanos, se han burlado de ellos y les han engañado cuando han repetido, en numerosas ocasiones, que en 2021 se iban a invertir 14,8 millones en la Variante de Rincón de Soto", ha señalado.

"El Gobierno de Sánchez infló los presupuestos con el consentimiento de los socialistas riojanos. Se presupuestaron, intencionadamente, casi 15 millones de euros para no ejecutarlos. Exigimos a los dirigentes socialistas riojanos y a la presidenta Andreu que dejen de tomar el pelo a los riojanos y muestren mayor firmeza y menos pleitesía ante Sánchez en la defensa de los intereses de los riojanos", ha resaltado la Senadora del Partido Popular de La Rioja.

González ha recordado que en noviembre de 2020, apenas un mes antes de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, los senadores del Partido Popular de La Rioja se interesaron sobre el proyecto de construcción, así como sobre los plazos para licitar e iniciar las obras de la Variante. En ese momento el Gobierno de Sánchez respondió que "será necesario reiniciar el contrato para la redacción del proyecto de construcción para adaptarlo al estudio informativo complementario Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo Castejón-Logroño. Variante de Rincón de Soto".

"PARIPÉ"

A su vez, ha subrayado que el 28 de diciembre de 2020, la presidenta Andreu y el ministro Ábalos suscribieron un protocolo para anunciar mejoras en la Variante de Rincón de Soto, "que en realidad era un paripé. Si ya estaban aprobados los Presupuestos Generales del Estado que recogían 14,8 millones de euros no era necesario ningún protocolo. El único documento necesario era la publicación de la licitación de las obras en el BOE". En cualquier caso, los Senadores del PP de La Rioja también solicitaron al Gobierno de España copia de dicho protocolo el pasado 15 de enero.

"Hoy, casi 3 meses después, aún no se nos ha entregado. Quizás no quieren que sepamos que ese protocolo no recoge ni fechas de licitación, ni de inicio de las obras, ni de finalización, ni tampoco importes de ejecución, que sólo es un brindis al sol. Lo cierto es que no hay voluntad política de ejecutar la cantidad que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Ante esta realidad, el pasado mes de febrero, los senadores del PP de La Rioja hemos seguido interpelando al Gobierno sobre varias cuestiones muy concretas: "¿Está redactado el Proyecto de Construcción?, ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno de España licitar las obras?, ¿Está el Gobierno de España en disposición de afirmar que va a ejecutar íntegramente esta partida en 2021 teniendo en cuenta el expediente de este proyecto?".

La respuesta recibida no deja lugar a dudas: "Para poder materializar esta actuación en el menor tiempo posible, se agilizarán los plazos administrativos de los acuerdos existentes, y se licitará un nuevo contrato que reúna y recupere todos los estudios y documentación elaborados hasta el momento en el desarrollo del proyecto".