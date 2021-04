La bretxa digital s'aguditza a partir dels 54 anys

El primer informe realitzat en el marc de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional, sota el títol ‘Les persones majors en l'era de la digitalització en la Comunitat Valenciana’, ha detectat diferències entre persones usuàries i l'ús que es fa d'internet que s'intensifiquen, especialment, a partir dels 54 anys en la Comunitat Valenciana.

Aquest estudi ha sigut presentat en el seminari web ‘Tecnologia, persones majors i societat digital. Diferents enfocaments, nous desafiaments’, organitzat per la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la Universitat d'Alacant i per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

L'esdeveniment en línia va reunir especialistes de diferents disciplines per a aprofundir en la relació entre les tecnologies i la població major, així com per a proporcionar informació i diferents punts de vista sobre les competències digitals d'aquestes persones. A més, va comptar amb la participació de la directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz.

En la seua intervenció, Muñoz va destacar la necessitat de continuar treballant per trencar mites i barreres: “Les persones majors poden ser agents actius en l'ús de les TIC si aconseguim garantir l'accessibilitat a través del disseny universal, si apostem per la formació en competències digitals d'aquest col·lectiu i si augmentem la seua confiança en les eines digitals”. La primera part de l'informe aprofundeix en l'estudi de les variables d'accés, ús i intensitat d'ús de les TIC.

Els primers resultats de l'anàlisi quantitativa mostren una alta presència d'internet en les llars valencianes en tots els àmbits i, encara que s'aprecia un lleu descens entre els majors de 54 anys, no és significatiu. En aprofundir en la població usuària i en la intensitat d'ús de les TIC es detecten diferències entre la població major de 54 anys i la població major de 16 anys.

Així, la gràfica de la població usuària comença a desprendre's dels nivells més alts en el grup de 55 a 64 anys i en la Comunitat Valenciana es passa de nivells del 80% al 66%. És més, la població que afirma utilitzar de manera intensa la xarxa comença a descendir en el grup 35-44 anys. Aquestes dades són una primera evidència de la bretxa digital en funció de l'edat, que aconsegueix una diferència de 14 punts percentuals i mostra el menor pes que tenen les tecnologies entre les persones majors de 54 anys en la Comunitat Valenciana.

No obstant això, per a l'accés a internet en l'habitatge i l'ús del mòbil no es detecten tals distàncies. En aquest cas, la bretxa se situa en les edats més avançades, a partir dels 74 anys. Destaquen diferències segons l'edat tant en les tecnologies emprades (amb una preferència per part de les persones majors per tecnologies més intuïtives, per exemple mòbils enfront d'ordinadors) com en els usos realitzats (per exemple, amb una major utilització dels mòbils per a simplement telefonar).

La segona part de l'estudi aprofundeix en les destreses de la població usuària relacionades amb la informació, comunicació, resolució de problemes i competències informàtiques. En termes generals constata una reducció de les destreses a mesura que s'avança en edat, en tots els àmbits geogràfics considerats. En aquest sentit, cal destacar el pes que té el nivell d'estudis i, possiblement, la trajectòria laboral en la relació entre les noves tecnologies i edats més madures, tant en la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya.

Així mateix, altres factors que també influeixen són els socioeconòmics, educatius, motivacionals, així com el gènere o lloc de residència (amb un major risc potencial de bretxa digital en l'entorn rural). En general, i encara que les habilitats són menors entre els grups de major edat, cal esmentar que accions com buscar informació o realitzar vídeotelefonades, així com l'ús dels serveis de la banca en línia, tenen major presència que unes altres en aquests grups.

D'altra banda, els diferents nivells competencials observats per sexe revelen una bretxa important per edat, ja que, es dóna una proporció de dones valencianes amb poques destreses d'entre la població de 55 i 90 anys. El moment de la creació de la Càtedra és paral·lel a la situació generada per la pandèmia produïda per la Covid-19, per la qual cosa en aquest primer any s'ha treballat en l'estudi i anàlisi de l'ús de les TIC i en la vulnerabilitat d'alguns sectors de població per a accedir a elles.

Una primera aproximació

La directora de la Càtedra, Natalia Papí, va agrair la implicació d'institucions i col·laboradors per a aquest primer estudi. “Encara que es tracta d'una primera presa de contacte per a aprofundir en les bretxes digitals en funció de l'edat, hem de continuar aprofundint”, va manifestar.