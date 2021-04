'El precio justo' se estrena con 'zasca' a Carlos Sobera por parte de Arianna Aragón, su hija

Telecinco empezó su semana con el esperado regreso del concurso original de 1988, El precio justo. Y lo hizo de la mano del presentador Carlos Sobera, quien se apoyó en Luis Larrodera. Pero no solo eso: el comunicador contó con una ayuda muy especial, la de Ari, su hijastra, quien hace las veces de azafata en el formato.

Arianna es una de las encargadas de presentar los productos que los concursantes deben valorar para ganar. Sin embargo, que ambos sean familia no evita que se hagan bromas el uno al otro, sino todo lo contrario, tal y como demostraron. De hecho, cuando la joven presentaba unos cascos antirruido, el presentador comentó: “Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad, Ari?”.

Por su parte y lejos de amedrentarse por ser su primera vez en televisión, la aludida respondió: "La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti”. La trifulca no pudo desembocar en otra cosa que no fuera el propio Sobera mostrando sus dotes musicales, obteniendo una ovación por parte del público.

Después, reiteró su broma y le dijo a Ari que aun no le había presentado a su novio a su madre, ante lo que la azafata respondió que no había nada que presentar, pues no tenía pareja. La joven tomó así el relevo de azafatas como Yvonne Reyes, Arancha del Sol o Beatriz Rico.

A sus 22 años, es hija de Rody Aragón y Patricia Santamarina, la pareja actual de Carlos Sobera. Además, la azafata tiene como hermana a Natalia, hija de Carlos Sobera, y a su hermano Alfonso, hijo de Rody Aragón. Ya el presentador adelantó, en la presentación del programa, que Arianna se había desenvuelto con mucha naturalidad frente a las cámaras pese a estrenarse delante de ellas.