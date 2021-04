Unidas Podemos acusa al Consell de Ibiza de ocultar información sobre los planes de acción para 2021

En un comunicado, Podemos Ibiza ha recordado que desde el año 2016 la entidad Transparencia Internacional incluye la publicación de los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan los objetivos y políticas concretas y señala cuál es el tiempo previsto para su ejecución o qué información debe ser publicada por las instituciones.

Dicha información no está publicada en la web de Transparencia del Consell, por lo que la formación morada presentó una solicitud para acceder a ella el pasado mes de octubre de 2020.

El Consell de Ibiza respondió pidiendo a Podemos que especificara su petición ya que se trataba de una solicitud genérica. Tras esto, la formación envió de nuevo una solicitud por cada departamento pues es de "vital importancia" saber cómo tienen previsto PP y Cs salir más fortalecidos de esta crisis. Desde entonces la formación morada ha denunciado que siguen sin recibir respuesta alguna.

Por ello, Podemos Ibiza ha mostrado su decepción con el Consell de Ibiza y su preocupación por la "falta de transparencia" en la hoja de ruta del 2021 y su "falta de compromiso" con toda la ciudadanía, que "queda una vez más olvidada y vulnerable ante una institución que responde solo con inoperancia".

El conseller de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha afirmado que "lo que más preocupa es la falta de transparencia con la ciudadanía y que, en unos momentos tan duros, no se sepa nada de los planes de acción del 2021 es inconcebible. Ibiza necesita proyectos de futuro y más aún en la situación actual".

Saucedo ha destacado que "este hecho no significa sólo que el Consell de Ibiza no tiene transparencia alguna, sino que muestra algo muchísimo más preocupante, y es que no hay ningún plan para la isla de Ibiza, más allá de hacer contrapoder al Govern balear".

"La isla de Ibiza necesita un plan muy ambicioso para este año donde se pongan en marcha diversos proyectos para paliar los efectos de la crisis económica y social, y sobre todo, para proteger a las personas afectadas por la pandemia", ha concluido Unidas Podemos.