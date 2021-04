Los vecinos del madrileño bario de Pueblo Nuevo se fueron anoche a la cama asustados al escuchar las detonaciones de un tiroteo en sus calles. Poco después, en redes sociales, comenzó a circular un vídeo grabado por los vecinos donde se podía ver una pelea que terminó con carreras cuando uno de los participantes empuñó una pistola y efectúo varios disparos. Esto es lo que se sabe del suceso hasta el momento.

¿Dónde y a qué hora tuvo lugar el suceso?

Los disparos se efectuaron en la esquina entre las calles Collados y Hermanos Gómez, en el barrio de Pueblo Nuevo, muy cerca de La Elipa, en el distrito de Ciudad Lineal. Todos los hechos se produjeron entre las 21 y las 21.30 de la noche de este Jueves Santo.

¿Cuál fue el origen de la reyerta?

Según parece, la pelea entre los dos grupos se originó en un pub al lado de la esquina donde se efectuaron los disparos y luego se extendió a la calle. En el vídeo se puede observar a un joven llevando lo que parece un palo de grandes dimensiones.

¿Se produjeron heridos y daños materiales?

Los servicios de emergencia no recibieron aviso de ningún herido en la zona. Lo cual no quiere decir que alguno de los contendientes no acabara herido de alguna manera: en el vídeo que circula en redes, se puede observar a un joven que se aleja del lugar de los hechos apretando contra su cabeza un jersey.

De momento, los únicos daños materiales reportados han sido cuatro impactos de bala: dos en vehículos, uno en una fachada y el último en un árbol.

¿Qué se sabe del pistolero?

Nada, salvo lo que se ha podido ver en el vídeo. Se trata de un joven vestido con sudadera blanca con capucha y pantalones oscuros. Efectúo sin dudar los disparos y, posteriormente, se acercó a un coche blanco aparcado, aparentemenete un SEAT, lo abre y, posiblemente, esconde la pistola en él.

¿Se han encontrado pistas en el lugar de los hechos?

Además de los impactos de bala, que serán analizados. La Policía ha encontrado, en los alrededores, un cuchillo, un palo y un paño de grandes dimensiones.

¿Cuál es la hipótesis que maneja la Policía?

La del ajuste de cuentas entre bandas latinas. Así lo creían fuentes de la Jefatura Superior de Policía, aunque matizaban que es una de las hipótesis que se manejan, y también lo ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La Brigada Provincial de Información se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, también apuntaban a esa línea de investigación sindicatos policiales que anoche publicaron el mencionado vídeo. Jupol aseguraba en Twitter que "las bandas son un problema que tiene que ser atajado con la máxima contundencia”.

¿Se han producido reacciones políticas?

El alcalde de Madrid aseguró este viernes que "fueron incidentes muy violentos, un tiroteo, entre dos bandas latinas y estamos trabajando para esclarecer los hechos y prevenir que se puedan producir en el futuro".

Vox también tuiteó sobre el tiroteo y, sobre todo, su líder nacional, Santiago Abascal, que escribió: "No consentiremos que en Madrid, ni en ningún sitio de España, los criminales sigan imponiendo su violencia. Expulsaremos a los ilegales y a los extranjeros que cometan delitos. Recuperemos nuestros barrios".