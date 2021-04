Las ventas de vehículos en Canarias caen un 49% en el primer trimestre

La patronal ya ha adelantado "la complicada situación por la que atraviesan las empresas del archipiélago y ha asegurado que la recuperación del sector tardará más de lo previsto debido al aumento de la presión fiscal del Gobierno de España, que ha continuado desoyendo las propuestas del sector sobre la nueva actualización del impuesto de matriculación".

Por lo que respecta al mercado de motos y motocicletas, las ventas se han contraído en un 24%. Un total de 1.721 matriculaciones hasta el 13 de marzo de 2020, frente a 1.313 matriculaciones durante el mismo periodo de 2021.

Los vehículos industriales y guaguas también experimentan una fuerte bajada, con 118 unidades en 2020, frente a las 67 unidades en el mismo periodo de 2021, lo que supone un descenso de las ventas del 43%. Y en el segmento de los vehículos comerciales, la caída llega al 12,48%. Hasta el cierre de los concesionarios en 2020, se matricularon en Canarias 1.835 vehículos. Durante el mismo periodo en 2021, un total de 1.606.

Para la patronal canaria "es importante no caer en el engaño que arrojarán las cifras durante los próximos meses de abril y mayo, ya que durante esos meses de 2020 no hubo actividad en los concesionarios con el inicio del estado de alarma". "Comparar marzo de este año con marzo del año pasado no nos aportará datos reales sobre la salud actual del sector, puesto que en la segunda quincena de marzo de 2020 cerramos nuestra actividad por la covid-19. Si comparamos marzo de 2021 con marzo de 2019 la caída es del 47%, lo que refleja la grave situación por la que atraviesan los concesionarios en Canarias", ha asegurado Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias, tras conocer los datos de matriculaciones del mes de marzo.