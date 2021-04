Oltra defèn que Navarro va assistir al concert pilot de Barcelona "per motius laborals i no a passar-ho bé"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defès que la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, va acudir al concert pilot de Love of Lesbian a Barcelona "per motius laborals i no a passar-ho bé" al costat de més personal de Sanitat i Presidència en una expedició que va ser una "palissa bastant gran".