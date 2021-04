Claudia cuenta que está "enrollada" con Raúl y llama "fantasma y sinvergüenza" a Toni en 'La isla de las tentaciones'

En el último debate de La isla del las tentaciones emitido este miércoles, aparecieron Claudia y Raúl de una manera muy distinta a como se les vio en el reencuentro. Allí, explicaron que eran "exnovios que están bien juntos" y Raúl compartió las ansias de experimentar de Claudia a sus 23 años, por lo que había decidido romper la relación.

Esta vez, ambos estaban mucho mejor anímicamente, y reconocieron que las cosas estaban más relajadas y tenían ganas de zanjar su etapa en el reality. Raúl dijo que este le sirvió para saber lo enamorado que estaba de Claudia. Aunque ambos mantienen que no están juntos, terminaron reconociendo que están "enrollados", y Claudia dijo que discutían menos que antes, uno de los motivos por los que acudió al programa: "No estamos juntos, pero estamos mejor, sería esa la definición", dijo Claudia.

Por su parte, Raúl dijo que ambos estaban viendo cómo evolucionaba el asunto, y que no necesitaban etiquetas ni estaban conociendo a nadie más. "¿Estáis enrollados?", preguntaban en el plató. Y los dos asintieron.

Después, apareció el tercero en discordia: Toni. En cuanto entró, felicitó a su pareja por su buena relación y Claudia le contestó con un rapapolvo. ¿El motivo? Indirectas en redes sociales. Tras la ruptura con Raúl, tuvieron "algo" durante unas semanas, pero quedaron como amigos. Pero ahora la canaria no quiere saber nada de él.

"No es sincero. Eres un fantasma y un sinvergüeza. A mí me han llegado cosas que las puedo enseñar porque están en redes sociales. Un vídeo de Tik Tok que borraste super denigrante que decía que una tía se iba con 'quien tenga el pito más grande' y respondías que 'por eso se fue con el vendemotos'... y te dijeron que si me pusiste a cuatro y pusiste un emoji sonriente", dijo, visiblemente enfadada. Por su parte, Tony negó que esos contenidos fueran por la isla, aunque nadie en el plató le creyó.