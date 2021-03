Raúl, de 'La isla de las tentaciones', visita a su compañero Hugo para hacer un viaje por Galicia en su icónica furgo

La isla de las tentaciones 3 está llegando a su fin y sobre algunas parejas ya se intuye lo que está a punto de pasar esta semana cuando se encuentren en las hogueras finales. No obstante, una de las parejas que más dudas puede suscitar es la de los canarios Raúl y Claudia.

Raúl ha pasado por República Dominicana sin hacer mucho ruido, pero Claudia ha establecido una fuerte conexión con uno de los tentadores, Toni. Por su parte, otra pareja que se ha mantenido fuerte y que parece que va a salir reforzada de la experiencia es la de Hugo y Lara. El gallego se ha dado cuenta de lo mucho que quiere a su novia está dispuesto a demostrárselo.

Al ser los únicos que no han sido infieles a sus chicas, Raúl y Hugo se han unido mucho en Villa Playa y su relación de amistad ha sido notoria para los espectadores. Meses después de que se haya terminado esta experiencia ambos están sacando tiempo para reunirse.

Hugo y Raúl en su viaje por Galicia en furgoneta. HUGOPEREZCABALEIRO / INSTAGRAM

Hace poco se les pudo ver juntos en Madrid, con otros participantes de La isla de las tentaciones. Estos días, sin embargo, Raúl ha viajado a Galiciapara ver a su amigo y hacer un viaje en su furgoneta.

Ambos han compartido en sus stories de Instagram el inicio de este road trip en el que Hugo le está enseñando su tierra a su amigo. En los vídeos y fotos que han subido se les puede ver riendo y haciéndose bromas mutuamente.

Raúl y Hugo en la furgoneta de este último HUGOPEREZCABALEIRO / INSTAGRAM

Parece que a los dos les gusta la vida campestre y están disfrutando en todo momento. Hasta que no finalice la emisión de La isla de las tentaciones esta semana no se podrá saber si tanto el gallego como el canario siguen con sus parejas o no.

Lo que está claro es que, se hayan ido solos o acompañados de La isla, la amistad de Hugo y Raúl va más allá de la televisión y han constituido un apoyo mutuo el uno para el otro durante los difíciles días que pasaron grabando el reality.