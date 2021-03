Joan Isaac convida a somiar en el Teatre Micalet amb el seu últim disc

Es tracta d'un disc de to intimista que s'inicia amb la imatge del maquinista d'un tren de mercaderies nocturn per a aprofundir, al llarg dels 12 temes que el componen, en "les coses menudes que ens fan viure", explica el seu autor.

Aquest projecte, que Isaac considera com el millor de la seua carrera, va veure la llum al març de 2020, la qual cosa va suposar relegar la gira "a la foscor", solament en alguns punts de Catalunya i Balears.

Tornar al Micalet, un "baluard cultural" on va actuar per primera vegada en 1977, suposa per a ell recuperar la memòria de quan visitava constantment València amb Ovidi Montllor o Lluís Miquel, "quan la cançó tenia una importància major".

El 7 d'abril, acompanyat per Antoni Olaf-Sabater al piano i Josep Traver a la guitarra, Joan Isaac intercalarà els tems que integren aquest treball amb un recorregut per les cançons més representatives dels 22 discos que defineixen la seua trajectòria.

Després de la presentació de 'L'estació dels somnis', el Micalet tancarà la programació de Setmana Santa amb les representacions d''El Mercader de Venècia', una producció de la companyia catalana Dau al Sec dirigida per Konrad Zschiedrich i Mingo Ràfols que romandrà en el cartell des de divendres 9 a diumenge 11 d'abril.