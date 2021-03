Lombó afirma que el grado de cumplimiento del Pacto por la Educación de Cantabria es "alto"

En el Pleno del Parlamento de este lunes, y en respuesta a una interpelación de Vox, Lombó ha recordado que, precisamente, fue el Consejo Escolar de Cantabria el encargado de elaborar este Pacto por la Educación y de aprobarlo en 2017, ratificado un año después por unanimidad de todos los grupos que entonces componían la Cámara.

Dicho acuerdo, incluye 120 medidas consensuadas por la comunidad educativa y divididas en distintos ejes estratégicos para mejorar la educación en Cantabria.

La consejera ha opinado que se va "por el buen camino" en el cumplimiento de este pacto "a pesar de las extraordinarias dificultades" que, según ha reconocido, ha supuesto la crisis sanitaria del COVID-19. Pese a todo, ha precisado que será el informe de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, encargado de su seguimiento, el que lo evalúe.

Dicho informe será, según ha dicho, una "herramienta extraordinaria" para "seguir avanzando" en la mejora de la calidad de la educación de Cantabria porque -ha subrayado- es "voluntad" de la Consejería, y en general de todo el Gobierno regional (PRC-PSOE), cumplir el Pacto y alcanzar los objetivos que en él se establecen.

La consejera ha reivindicado el "incremento continuo" de docentes -y más este curso- pese a la bajada del número de alumnos, lo que, según ha dicho, hace que Cantabria figure entre las comunidades autónomas con "las ratios más bajas" tanto en alumno/profesor; como alumnos por aula.

También ha afirmado que Cantabria es una de las comunidades donde la situación de la educación de 0 a 3 años es "mejor" y ha indicado que este curso se han puesto a disposición 3.158 plazas para las aulas de dos años, de las que casi el 24% no se han ocupado.

Además, ha puesto en valor los avances que, según ha indicado, se han producido en cuanto a la dotación de medios tecnológicos, sobre todo, tras lo acontecido por la pandemia, que -ha reconocido- ha marcado "un antes y un después" en este ámbito en el que se quiere "seguir profundizando" en los próximos meses.

También ha aludido a mejoras en otros campos, como en la atención a la diversidad, con la contratación de más docentes especializados, y ha puesto en valor que Cantabria cuenta con la tercera tasa de abandono escolar temprano más baja de España y también inferior a la media de España y de la UE.

VUELTA OSTRERA

Por otro lado, también ha intervenido en el Pleno el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, en respuesta a una interpelación sobre la depuradora de Vuelta Ostrera presentada por Ciudadanos (Cs), tras conocerse hace dos semanas la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de ubicar Vuelta Ostrera 2 en Cortiguera.

Desde la formación naranja Félix Álvarez ha pedido "dejar fuera del asunto el debate político" y "ceñirse única y exclusivamente en criterios técnicos" para elegir la ubicación de la depuradora, ya que "ningún ayuntamiento la quiere tener cerca" y "se levante donde se levante a alguien no le va a gustar".

Además, Álvarez ha criticado que "no se puede marear a la gente como se le está mareando" con este asunto, ya que hasta ahora se señalaba a la Isla de Monti como ubicación para la depuradora que sustituirá a Vuelta Ostrera tras su demolición y "de repente" se ha cambiado por Cortiguera, ha dicho, insinuando posibles "injerencias políticas".

"No busque ninguna injerencia política, que aquí no la ha habido", ha sentenciado el consejero, que ha explicado que entiende la posición del Ministerio ya que ha hecho ese cambio tras conocer que en la Isla de Monti había materiales peligrosos y que actuar en ella "no era viable" desde el punto de vista ambiental.

Además, ha recordado que el Gobierno cántabro "poco tiene que decir" porque la decisión corresponde al Ministerio, pero ha indicado que su postura es velar por el cumplimiento de la legalidad para que no vuelvan a surgir problemas judiciales como con la depuradora actual, apostar por que la alternativa seleccionada sea la que mejor valoración ambiental obtenga y que el proyecto "reduzca al mínimo posible" los impactos.

En este sentido, ha reiterado que el Ejecutivo estará "muy pendiente" de que si se elige finalmente Cortiguera se mejoren los accesos, se controle el impacto ambiental y se mantenga el carril bici que va hasta Suances.

Según ha avanzado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha comunicado a la Consejería que ha remitido a Madrid para que determine la declaración de impacto ambiental correspondiente a Vuelta Ostrera 2, pero esto "no determina que eso pueda ser una solución a día de hoy, no lo sabemos".

Aunque "entiende" la decisión del Ministerio, el consejero ha repetido que "sería mucho más razonable" que se llegara a un acuerdo con la Justicia o con Arca -que fue la asociación que interpuso la denuncia que derivó en la sentencia de derribo para Vuelta Ostrera por haberse construido en zona de marisma- para poder invertir el dinero que costará construir la nueva depuradora en actuaciones como recuperar la zona, en lugar de destinarlo a una nueva instalación "a 300 metros" de la primera.

"Seguimos pensando que habría que intentar modificar ese tema jurídico porque no creemos que beneficie en nada en el ámbito ambiental", ha insistido Gochicoa, aunque ha reconocido que "a día de hoy parece que no es posible" ese entendimiento.

Pero "por lo menos algún beneficio va a traer", ha dicho, destacando que la depuradora que sustituirá a Vuelta Ostrera será "más moderna", mejorará la calidad de las aguas y, además, no conllevará ningún coste para Cantabria.

Por último, ha intervenido en la sesión la consejera de Presidencia, Paula Fernández, para responder a preguntas de Vox sobre las plazas vacantes en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fernández ha informado de que el Gobierno cántabro ha trasladado al central su "preocupación" y varias peticiones de refuerzo de estos cuerpos, algunas de ellas centradas en los cuarteles rurales tras la "merma" de agentes en ellos, que, a juicio de la consejera, contribuye a la despoblación de los pueblos.