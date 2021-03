Els balls urbans de Dansa València es refugien en patis de museus

Dansa València a punt la seua 34 edició després de la reprogramació de 2020 amb les actuacions de 25 companyies durant huit dies de festival i la novetat que els tradicionals muntatges artístics urbans passaran de les places de la ciutat als patis i claustres de dos museus, el Belles Arts i el Centre del Carme (CCCC), per a complir les restriccions.

El cap de setmana del 10 i l'11 d'abril és la data triada per a aquestes propostes de carrer, mentre la resta de dies hi haurà dansa repartida per 11 espais culturals de València. En la programació destaquen quatre estrenes absolutes de companyies valencianes i quatre premis nacionals de dansa.

"És un festival molt compromés i sobretot segur, un reflex de la multitud d'emocions que estem vivint: fòbies, inseguretat, solitud, buit, però també ressorgiment, celebració i esperança", ha il·lustrat la seua nova directora artística, Mª José Mora, en la presentació en el Teatre Principal, després de mesos de preparació al costat de la seua predecessora, Mar Jiménez.

Entre les 25 companyies hi ha deu valencianes i 15 de Catalunya, Madrid, Euskadi, Andalusia, Balears, Canàries, Extremadura i Navarra. Dansa València marca l'inici dels festivals d'arts escèniques en viu i "demostra que amb voluntat, esforç i il·lusió es pot programar amb seguretat. El públic necessita respirar dansa i el sector mostrar les seues propostes", ha reivindicat la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit.

Dins de la programació de carrer de 'Moviments urbans', el dissabte 10 d'abril hi ha quatre actuacions en el Belles Arts: 'The Beauty of It', de la companyia d'Ángel Durán (11.00 hores), 'Bach' de Mal Pelo (12.00), 'Carretería' de Tangen Benzal (13.00) i 'Rise' de Wonderground (13.15). El diumenge 11, en el CCCC, un projecte pedagògic de CocinandoDanza i espectacles de Júlia Godino i Alexa Moya, Marroch i Daniel Doña.

Ja en el festival, la primera de les quatre estrenes absolutes porta la firma de Marea Danza (València), amb 'Rebelión' el 14 d'abril en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts. Aquesta producció de Teatre Escalante és una de les quatre que conformen el cicle Danseta per als més menuts.

L'alcoiana Paula Serrano també li ha donat un enfocament social a la seua proposta, sobre la diversitat funcional. 'Antes de que todos lo sepan', el 15 d'abril en Espacio Inestable, investiga com crear una coreografia sense servir-se del sentit de la vista.

Un dia després en La Mutant, Mou Dansa (València), aborda en 'Fake Life', la qual cosa ells mateixos denominen "la malaltia dels nostres dies", en relació a l'atenció residual, l'autoengany, la imposició social i l'aparença.

Majors i joves extutelats

I Titoyaya Dansa (València) realitza la seua posada de llarg amb el seu segon espectacle de dansa inclusiva, 'Soledad', el 17 d'abril al Rialto. És una obra intergeneracional, multicultural i multidisciplinària amb un elenc heterogeni format per persones majors, ballarins de la companyia i joves extutelats en procés d'emancipació.

Com a representació valenciana en el festival, Taiat Dansa explora en 'TRES de Ballet Triádico' les possibilitats i la revolució visual, estètica, espacial i performativa del Ballet Triádico d'Oskar Schlemmer, el 14 i 15 d'abril en el CCCC.

La Sala Matilde Salvador de la Nau rep el 14 d'abril 'Rodem?' de Lola Boreal, una peça de dansa-teatre que qüestiona la visió social i personal sobre els usuaris de cadires de rodes amb una mirada àcida i humorística.

La resta de companyies valencianes són La Coja Dansa (València), amb 'El cuento de Persépolis' dins de Danseta, CocinandoDanza (València), Companyia Marroch (Alacant) i Tangen