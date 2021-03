La Comunitat Valenciana rebrà 283.417 euros per a polítiques de Memòria Democràtica

El Govern destinarà 3 milions d'euros per a polítiques de Memòria Democràtica entre les comunitats autònomes, dels quals 2 milions es destinaran a exhumacions i un milió d'euros, a activitats de divulgació de treballs i dignificació dels llocs d'enterrament. La comunitat que rebrà més fons és Andalusia, 507.813 euros, seguida de Catalunya, Comunitat Valenciana (283.417 euros), Castella i Lleó, Navarra i Extremadura.

Aquest és, segons el Govern, l'acord aconseguit en la primera reunió formal de la Conferència Sectorial de Memòria Democràtica, presidit per la vicepresidenta primera del Govern, ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, qui ha estat acompanyada pel secretari d'estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez.

La Conferència Sectorial de Memòria Democràtica és un òrgan creat per a la cooperació entre administracions amb la finalitat de dur a terme tasques consultives, decisòries i de coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes en tot el relatiu a les polítiques de Memòria Democràtica. En ella han estat representades les 17 comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

En aquesta primera trobada han acordat els criteris de repartiment, així com el propi repartiment dels tres milions d'euros, previstos en els Pressupostos Generals de 2021, per a la cerca, identificació i dignificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Segons els criteris de repartiment, la partida de tres milions es compon de dues parts. Una d'elles de dos milions d'euros per a la localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura.

D'aquesta partida, es destinaran 20.000 euros per comunitat autònoma que tinga almenys una fossa de la guerra civil i es repartiran 1,66 milions d'euros en funció del nombre de fosses pendents en cada autonomia.

L'altra part, un milió d'euros, es destinarà a activitats de divulgació de treballs efectuats i resultats aconseguits, i de dignificació dels llocs d'enterrament i promoció dels llocs de memòria associats als mateixos.

Aquest milió d'euros també es dividirà en dues parts: 600.000 euros a tant alçat per a tots els territoris i 400.000 euros repartits en funció del nombre de fosses intervingudes entre l'any 2000 i el 2020. Aquesta partida és per a activitats de divulgació de treballs efectuats i resultats aconseguits, i de dignificació dels llocs d'enterrament i promoció dels llocs de memòria associats als mateixos.

Repartiment per autonomies

Sobre la base d'aquests criteris, Andalusia rebrà 507.813 euros, i es convertirà en l'autonomia amb l'assignació més alta. Li segueix Catalunya, amb 335.938 euros; la Comunitat Valenciana, amb 283.417 euros; Navarra, amb 232.417 euros; Extremadura, amb 207.477 euros; Aragó, amb 196.337 milions; Astúries, amb 187.953 euros; Balears amb 122.029; Galícia amb 106.395 euros i el País Basc, amb 102.499 euros.

La resta de les regions rebran per davall de 100.000 euros. És el cas de: Castella-la Manxa, que tindrà 90.043 euros; Canàries, que rebrà 71.707 euros; Cantàbria, 64.998 euros; Madrid, 64.623 euros; Múrcia, 60.894; La Rioja, 57.555 euros; Ceuta, 31.953 euros i Melilla, 31.578 euros.

Segons informa el Ministeri de la Presidència, una vegada aprovats formalment els criteris de repartiment i la quantitat finalment assignada a cada comunitat autònoma, aquestes hauran de presentar la seua proposta de projectes a finançar, que s'aprovarà de comú acord amb el Ministeri de Carmen Calvo.

Intervindre 557 fosses

El Pla identifica actuacions a impulsar per a aconseguir el màxim impacte en un termini de quatre anys. La intenció seria intevenir en un total de 557 fosses en totes les comunitats autònomes, excepte en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, on no hi ha actuacions pendents d'exhumació.

El Pla s'estructura entorn de tres línies estratègiques: Localització, exhumació i identificació de víctimes; Divulgació de treballs i resultats d'acord amb els principis de veritat, justícia, reparació i no repetició i afavorir l'enterrament regular de les víctimes trobades o, en el seu lloc, dignificar els llocs d'enterraments irregulars conforme als principis de veres, justícia, reparació i garanties de no repetició.

Pla de xoc en 2020 amb 1,5 milions d'euros

El Pla Quadriennal es complementa amb el Pla de Xoc que el Ministeri de la Presidència va posar en marxa durant el passat any amb caràcter transitori, per a pal·liar la falta de recursos econòmics per a les polítiques de Memòria Democràtica, a causa de l'absència de subvencions governamentals des de 2013.

En el marc del Pla de Xoc, el Govern ha aprovat subvencions directes para para entitats sense ànim de lucre i per a actuacions municipals a través de la FEMP.

La xifra total durant 2020 va ser d'1,5 milions d'euros, que es van dividir en dos parts: un pla d'exhumacions a través de subvencions a associacions sense ànim de lucre per un import de 750.000 euros (que el seu 60% està destinat a exhumacions) i altres 750.000 euros a través de la FEMP, destinat íntegrament a exhumacions.

A més s'ha contribuït al projecte interinstitucional de la Fossa de Pico Reja del cementeri de San Fernando de Sevilla. Amb aquest Pla s'han posat en marxa un total de 114 projectes, que podrien ajudar a localitzar restes de fins a 3.000 persones.