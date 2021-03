El PP ve en la liquidación presupuestaria de la Diputación una gestión "totalmente alejada de la realidad"

Así lo ha señalado este lunes el portavoz 'popular' en la Administración provincial, Miguel Contreras, tras la comparecencia del presidente, Francisco Reyes, para informar sobre la citada liquidación, que se llevará al próximo pleno de la Corporación.

En una nota, ha acusado a Reyes de "engañar a los jiennenses y presumir de gestión cuando de poco puede alardear". "Miente y las cifras de inversión demuestran su incapacidad para gestionar los recursos económicos", ha dicho Contreras, quien ha añadido que la Diputación disponía de más de 95 millones de euros para invertir y se han quedado en "un escaso 60 por ciento".

Ha apuntado que "tampoco puede presumir" de la inversión en gasto social, ya que "es una cifra que le viene dada por la Junta de Andalucía que es la que financia la ayuda a domicilio y las dos residencias titularidad del ente provincial". A su juicio, si este gasto es alto es porque el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas sociales es elevado, "como se ha demostrado incrementando el precio/hora de la ayuda a domicilio que el PSOE tuvo durante años congelado".

Al hilo, el portavoz 'popular' ha puesto de relieve que los servicios sociales comunitarios se financian en un 75 por ciento por la aportación de Ministerio y Junta de Andalucía y el resto los ayuntamientos, "por lo que la Diputación no aporta nada y sigue sin apostar por mejorar dichos servicios".

BURLA

"La comparecencia hoy de Reyes ha sido una auténtica burla y un engaño, igual que ha mentido con el Plan de Apoyo a Municipios que califica de extraordinario cuando es exactamente el mismo que los últimos cinco años", ha incidido. Ha agregado que "también es falso el supuesto esfuerzo para ayudar a los sectores económicos" ante la covid, dado que es ahora "cuando están empezando a prometer, que no a conceder, algunas ayudas".

Al hilo, ha señalado que, pese a finalizar el ejercicio con déficit, este mayor gasto sobre los ingresos no se ha traducido en ayudas para los autónomos o pymes y hasta 2021 no han llegado las ayudas directas a empresarios, que aún están en fase inicial y ni siquiera se ha abierto el plazo para solicitarlas. Junto a ello, ha afirmado que un remanente de tesorería positivo "demuestra que no han sido capaces de dar respuesta a las necesidades de los jiennenses en un año de pandemia.

Contreras ha lamentado que un año el PSOE presente una liquidación donde han dejado sin ejecutar el 34 por ciento de los recursos de los que disponían, ya que "solo se han ejecutado 267 millones" de los 370 millones que Diputación disponía para gastar". "En este alto grado de inejecución hay un montón de proyectos e inversiones que se han quedado guardados en el cajón", ha apostillado.

Tras subrayar que Jaén es una provincia con muchas necesidades, ha manifestado que sus pueblos y ciudades "demandan una gran apuesta y por eso es inadmisible que una administración con posibilidades financieras deje de ejecutar 103 millones de euros".

"En definitiva, un año más el ejercicio económico termina y pese a hacerlo con déficit en cuanto a los números del año 2020, el remanente de tesorería sigue presentando unos números que demuestran que hay posibilidades para ejecutar nuevas inversiones y poner en marcha planes de apoyo a los municipios", ha afirmado.

REMANENTE

Concretamente tras la liquidación existe un remanente de 56 millones de euros que ha exigido que se distribuyan en mayores ayudas a autónomos y Pymes y en un plan de cara a transferir a los ayuntamientos recursos para financiar gasto corriente o para acometer inversiones. Del mismo modo, el PP va a solicitar que parte de este remanente también sirva para desarrollar un plan especial de mejora de las carreteras de titularidad provincial y de caminos rurales.

Así las cosas, el dirigente 'popular' ha considerado que Reyes debería sentir "vergüenza por una liquidación de 2020 que evidencia una gestión alejada de la realidad", punto en el que ha criticado que "ha perdido la oportunidad de demostrar que la Diputación es un ente que ayuda a los jiennenses y que presta apoyo a los ayuntamientos".