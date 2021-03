Un estudio cifra en unos 24 millones de euros al año los efectos totales generados por la actividad cofrade

Así se desprende del estudio 'Análisis del impacto económico de la actividad cofrade de la ciudad de Málaga', realizado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA, y que ha sido presentado por la vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional de la UMA, Susana Cabrera; el presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, Antonio Banderas; y el director de la Cátedra de Estudios Cofrades, Benjamín del Alcázar.

El objetivo general del informe es analizar la magnitud y la caracterización de los impactos en la producción, la renta, el empleo y los salarios que se producen en la sociedad como consecuencia de la demanda que la actividad económica de las cofradías, hermandades y Agrupación de Cofradías de la ciudad de Málaga realizan anualmente. En suma, "fomentar el conocimiento de nuestra Semana Santa, no solo desde un punto de vista histórico o religioso, sino esas dimensiones económicas, sociales o turísticas que tiene la misma".

El estudio, no obstante, según Del Alcázar, "se ha quedado un poco obsoleto, en el sentido de que estaba cerrado desde principios del año pasado", por lo que no han sido recogidos los efectos de la pandemia por el COVID, que se prevé analizar en posteriores estudios. También han señalado que no pueden confundirse las citadas cifras con el impacto económico global de la Semana Santa.

ESTRUCTURA DE INGRESOS, GASTO E INVERSIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES

El estudio ha sido elaborado por Laura María Moniche y Aitor Aróstegui, y en él también ha participado el propio Del Alcázar.Tras dar cuenta de la metodología aplicada, el director de la Cátedra de Estudios Cofrades ha detallado que el estudio del impacto de la actividad económica parte de una muestra de 21 de las 41 cofradías y hermandades que han facilitado información.

Así, en relación con la financiación de las cofradías y hermandades, el estudio arroja que los principales ingresos provienen de las cuotas de hermanos. En concreto, suponen en torno al 31 por ciento de los ingresos globales medios del conjunto de las hermandades.

Por otro lado, el 15 por ciento de los ingresos viene de las cuotas de salida profesional; el 13 por ciento de la aportación de la Agrupación de Cofradías; el 12 por ciento de ingresos de la casa hermandad; el 13 por ciento de donaciones y subvenciones y el 16 por ciento de eventos y de actividades complementarias.

Esta estructura de ingresos, han precisado, difiere mucho según los casos, dependiendo del número de hermanos, el uso e ingresos obtenidos a través de diversas actividades de sus instalaciones, etcétera.

En total, según los datos se estima que en 2019 eran aproximadamente 73.300 las personas que se encontraban inscritas como hermanos de alguna cofradía.

Por su parte, el caso de la financiación de la Agrupación de Cofradías difiere del descrito por las distintas hermandades. En concreto, casi el 75 por ciento de sus ingresos provienen de la venta de sillas y tribuna, repartiéndose el resto entre donaciones de entidades privadas -7,3 por ciento-, subvenciones públicas -12 por ciento- y otros eventos y actividades -4,7 por ciento-.

Los ingresos totales del conjunto de cofradías y hermandades, junto a los de la propia Agrupación se cifran en torno a los 8,5 millones de euros anuales.

GASTOS

Asimismo, en cuanto a dónde se invierten los ingresos que están generando las cofradías, el estudio señala que la cuarta parte -25 por ciento- va destinado a nuevo patrimonio; el 21 por ciento a mantenimiento; el 19 por ciento a la salida procesional; el 15 por ciento en gastos corrientes; el 12 por ciento a obra social y el 4 por ciento a gasto de personal.

Todos los gastos relacionados con la organización y desarrollo de salidas procesionales suponen el 19 por ciento del gasto medio anual de las hermandades. Dentro de este gasto, las partidas más representativas son acompañamiento musical -31%-, a lo que le sigue cera -17%-; flores -16%-; reportaje de vídeo -6%- y otros -31%-.

"No solo el impacto económico de las cofradías afecta a los sectores típicamente cofrades, sino que como toda institución tiene gastos corrientes, por lo que cualquier empresa, entidad o institución del entorno tiene también al mundo cofrade como cliente", ha dicho Del Alcázar, aludiendo al suministros de luz, agua, teléfono, material de oficina, cultos o similares, entre otros.

RENTAS HOGARES

La generación de renta disponible destinada a los hogares andaluces, debido a este impulso de demanda, se estima en unos 9,85 millones, de los cuales los hogares cuya fuente principal de ingresos son los salarios perciben el 56 por ciento y el 28 por ciento a los hogares cuya fuente principal de ingresos son las prestaciones sociales con 2,7 millones de euros. Las sociedades andaluzas perciben 0,9 millones de euros.

También se cuantifica un impacto en el empleo y los salarios. El empleo total generado por la actividad cofrade de la ciudad de Málaga es de unos 278 puestos de trabajo. En cuanto al total de sueldos y salarios generados y las rentas mixtas en total suponen aproximadamente 6.568.925 euros.

ANTONIO BANDERAS

Por su parte, Antonio Banderas ha incidido en el "año complicado y difícil" que se está viviendo debido a la pandemia de la COVID-19, admitiendo que "la nueva normalidad no llego a entenderla".

"Lo dije el día de los Goya: esto no es una nueva normalidad. Lo que tenemos ahora mismo es una vida anómala" por lo que "tenemos que quitar esa anomalía, y pasar a la normalidad, seguir progresando como seres humanos sin tener esta nube que se nos ha metido encima que nos impide realmente ser lo que somos".

En rueda de presa ha dicho sobre los estudios que entiende de las dificultades que se han ido encontrando por el camino pero "resulta curioso cómo, poco a poco, se va produciendo una cierta apertura por parte de las cofradías". "Esto es fundamental para entender lo que somos, si no tenemos esos datos es muy difícil cuantificar el poderío real que está detrás de la Semana Santa".

Al respecto, ha justificado la existencia de una empresa de la Semana Santa: "Cuando de repente vemos en cualquier publicación, y ahí está el mundo detractor de la Semana Santa, que hay que entenderlos también; que informa del desembolso que se ha hecho de un nuevo manto de una Virgen, por ejemplo, y que ha costado x dinero, la gente piensa que viene, no sé, se planta, es un árbol y aparece un manto. No, detrás de eso hay una montaña de trabajadores muy especializados", ha destacado, asegurando que "son verdaderos artistas".

Ha incidido, al respecto, que "esa gente cobra por su trabajo, por lo tanto, detrás de un manto de una virgen hay bocas que se alimentan, gente que lleva un dinerito a su casa y, que, al mismo tiempo, colaboran a que no se pierdan determinados oficios que de otra forma se perderían y que son mucho de nuestra propia identidad, independientemente del carácter religioso o no". A juicio de Banderas, "eso tiene que ver con todo lo que representa a la Semana Santa".

Por otro lado, ha señalado que ve a la Cátedra Cofrade que "está en el inicio del trabajo" ya que "a medida que va avanzando los estudios los datos van saliendo de forma más natural y podemos llegar a conclusiones más certeras". También, y por último, durante esta presentación se ha hecho entrega de los Premios de Investigación de la cátedra, en concreto, de las ediciones IV y V.