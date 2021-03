Diputación.- Las mujeres de Íllar realizan un mural junto al polideportivo con los 'Talleres Carmen de Burgos'

La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, ha visitado este municipio del Valle del Andarax para clausurar el taller de pintura junto al alcalde, Carmelo Llobregat, que ha dirigido la artista y profesora Ana Almendros e inaugurar el mural que ha unido a las mujeres de Íllar gracias a esta iniciativa de la institución provincial.

Esta iniciativa impulsa la formación sociocultural de las mujeres al tiempo que fomenta el legado de Colombine, escritora almeriense, referente internacional en la defensa de la igualdad de las mujeres.

Estos talleres están dirigidos a grupos de mujeres de la provincia que presenten interés en áreas temáticas de pintura, fotografía, narrativa, teatro y poesía, entre otras.

Íllar fue uno de los municipios que solicitó esta acción formativa y que, debido a la situación del covid-19, se ha pospuesto hasta el primer trimestre de 2021.

Aprovechando esta circunstancia se ha promovido la realización de murales conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres con la temática 'Mujeres, Cuidados y Pandemia' por las alumnas participantes en los Talleres de Pintura.

Una vez visitado este mural bajo el título 'Cuidados, mujeres y pandemia', la diputada y el alcalde han hecho entrega de los diplomas de participación en este taller que ha unido, para siempre, a 14 mujeres de este municipio.

Carmen Belén López ha destacado que los talleres Carmen de Burgos son una base fundamental del Área de Igualdad.

"El equipo de Gobierno tiene el compromiso de acercar estos talleres a todos los municipios que lo solicitan. Se trata de una actividad muy enriquecedora que hoy clausuramos conociendo las impresiones de sus verdaderas protagonistas, las mujeres de Íllar, y viendo el resultado de su trabajo. Estos talleres han sido también una oportunidad para enriquecer su tiempo de ocio y compartir su día a día", ha indicado

La diputada de Igualdad ha destacado que estos talleres "cumplen con el objetivo de empoderar a la mujer y crear vínculos entre ellas".

En este sentido, ha animado a todos los municipios a solicitar los talleres para el 2021, cuyo plazo está abierto para los ayuntamientos hasta el 15 de abril.

"Gracias al alcalde y a su equipo de Gobierno por apostar por las mujeres de su pueblo y por las actividades que realiza la Diputación de Almería en materia de Igualdad", ha trasladado.

Por su parte, el alcalde ha destacado que esta iniciativa ha unido a las vecinas de su pueblo. "Gracias a Diputación hemos conseguido que las mujeres del pueblo hayan hecho este mural que embellece nuestro pueblo y que recoge los principales hitos de nuestro municipio", ha señalado.

Por último, una de las alumnas ha relatado su experiencia. "He tenido la oportunidad de coger por primera vez un pincel y ponerme a prueba. He conseguido hacer algo que jamás me había sentido capaz de realizar", ha añadido.

PARTICIPACIÓN, CLAVE DE LOS TALLERES

Los talleres 'Carmen de Burgos' se realizan con técnicas participativas, propiciando la comunicación y la creatividad del grupo de mujeres asistentes.

Impulsando mayor participación en las zonas más rurales y despobladas Además, son muchos los municipios que combinan esta actividad, con los actos para la igualdad, dejando huella en las calles de la provincia con Murales contra la Violencia hacia las mujeres o sensibilizando a la comunidad hacia una 'Igualdad que suma en clave provincial'.