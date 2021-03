Elena Montagud: "Los autores podemos dar ejemplo con las palabras y tenemos como una responsabilidad"

Así sucede en 'El desván de los sueños', la última obra de esta escritora y filóloga que llega a las librerías publicada por Grijalbo.

En esta ocasión, los seguidores de Montagud y los nuevos que se sumen encontrarán "una historia con diferentes tipos de amor (el romántico, el de la familia, amistad...), pero, especialmente, el amor a uno mismo por encima de todo porque en esta obra he hablado de la violencia de género". Además, la obra también tributa un homenaje a la literatura y las librerías. "Para mí son muy importantes y deseaba darles su espacio en una historia como esta", asevera la autora en una entrevista con Europa Press.

En 'El desván de los sueños' se tocan cuestiones que están de plena actualidad, ya que, además de tener el tono esperanzador de las segundas oportunidades, también habla de relaciones tóxicas o de violencia psicológica.

"Siempre he creído que los autores podemos dar ejemplo con nuestras palabras y que incluso tenemos como una responsabilidad en ello. Además, muchas veces nos leen chicas muy jóvenes en el género de la romántica y, por ello, una historia así puede ayudarlas. Y también ayudar a aquellas mujeres que se sientan identificadas al leer el libro por haberse encontrado en una situación como esa, tan difícil y dolorosa", declara.

Sobre el auge de la llamada 'novela romántica' y de varias autoras valencianas que cultivan este género, Montagud cree "no es una moda, no al menos como otros subgéneros de la romántica". Además, apunta, "en muchas historias hay amor a pesar de que no se cataloguen como libros románticos". "Si echamos un vistazo a la historia de la literatura encontraremos muchas novelas con romances y también mucha novela romántica".

ESTIGMAS

Preguntada por su cree que esta tipo de novela romántica ha conseguido quitarse de encima algunos estigmas, como el de 'género menor' o 'exclusivamente para mujeres', la narradora reflexiona: "Me parece que no se ha quitado esos estigmas del todo. Aunque quizá menos, todavía se sigue escuchando de fondo esa cantinela de que es solo para mujeres e incluso que digan que no es literatura... Pero de lo que me alegro es que sí ha aumentado el número de lectores masculinos y eso para mí, como escritora, es un logro y orgullo ya que lo que más deseo es llegar a todo tipo de público lector".

Elena Montagud (Valencia, 1986) ha alcanzado un notable éxito como autora autoeditada. Sus relatos, principalmente de género romántico, han sido premiados y publicados en varias antologías.

En 2015 vio publicada su 'Trilogía del placer' en Grijalbo, formada por 'Trazos de placer', 'Palabras de placer' y 'Secretos de placer', y en 2017 la 'Trilogía corazón', compuesta de 'Corazón elástico', 'Corazón indomable' y 'Corazón desnudo'. Su anterior novela, 'Tu mirada en mi piel' (Grijalbo, 2019), la confirmó como una de las plumas más importantes del género romántico en España.