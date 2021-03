Cort se suma este sábado al Día del Teatro con la lectura de un manifiesto en los teatros municipales

En una nota de prensa, Cort ha indicado que el director Joan Fullana y la actriz Xisca Ferrà leerán un manifiesto simultáneamente antes de escenificar sus obras en el Xesc Forteza y el Catalina Valls.

El manifiesto, que se leerá a escala internacional, recoge diferentes preocupaciones de los actores y actrices, como la precarización del sector y el paro que significó la COVID-19.

"Este ha sido un tiempo bien difícil para la representación en vivo y muchos artistas, técnicos y artesanos han sufrido dificultades en una profesión ya cargada de inseguridad. Quizás esta inseguridad siempre presente les ha hecho más capaces de sobrevivir esta pandemia con ingenio y valor", recoge el manifiesto que se leerá en diferentes puntos de Mallorca y del mundo.

En cuanto a la programación de este fin de semana, el Xesc Forteza acogerá una obra de Joan Fullana con texto del dramaturgo Miquel Mas Fiol, 'Souvenir'. Se trata de una propuesta teatral no convencional en forma de 'collage' de escenas del folclore cotidiano, construido a partir de fragmentos de vivencias y recuerdos que, entrelazadas, configuran un mapa kitsch, trash y punk de la Mallorca turística y corrupta.

Por otra parte, la compañía de Tolo Ferrà llevará hasta el Catalina Valls la obra 'On és quan ja no hi és?'. Se trata de una obra infantil que intenta explicar a los niños un tema tan trascendente como la muerte. Según la compañía, la obra es "entrar en el trastero de la abuela de na Nina, es como abrir una maleta vieja llena de polvo. Esta maleta es su cofre del tesoro. Un cofre lleno de recuerdos".

Se trata de un montaje para todos los públicos a partir de seis años y, en el marco de esta obra y en colaboración con la red de bibliotecas, se montará en el teatro un rincón bibliográfico con libros infantiles que versan sobre la muerte.