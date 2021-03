La freidora sin aceite agotada de Cecotec... ¡ahora está en el catálogo de Mediamarkt y con rebaja!

La popularidad de las freidoras sin aceite es incuestionable y no es de extrañar dada su versatilidad en la cocina (¡preparan mucho más que patatas fritas!), el poco espacio que ocupan y la posibilidad que nos ofrecen de disfrutar de algunas elaboraciones en una versión más saludable. Lo consiguen gracias a que funcionan con aire caliente, evitando un exceso de grasa al cocinar, lo que supone su principal diferencia junto a las tradicionales con aceite. Así, estos pequeños hornos de convección de aire caliente son perfectos para cocinar alimentos de forma homogénea y disfrutarlos en una versión healthy, y ya están presentes en la mayoría de cocinas.

Por todo ello, suelen ser uno de los pequeños electrodomésticos que se agotan con facilidad cuando tienen un precio de lo más jugoso o en jornadas de descuentos masivos. De hecho, en Cecotec, una de las marcas más populares que comercializan estos gadgets culinarios, encontramos sin stock algunos de sus modelos, dado su buen precio y popularidad en las cocinas. Sin embargo, hemos dado con el modelo Rapid Moon de la marca en el catálogo de Mediamarkt... ¡y está rebajado!

Este modelo tiene una capacidad de 1,5L. Mediamarkt

Lo mejor de esta freidora de Cecotec

Además de permitirnos disfrutar de muchos ingredientes fritos, pero en su versión más saludable, la CecoFry pone tecnología de calidad a nuestro alcance para que sacarle partido sea sencillo y esté al alcance de todos los niveles de cocinitas. Para ello, cuenta con una capacidad de 1,5 litros, lo que nos permitirá preparar en pocas tandas la receta que queramos, ya sean unas alitas de pollo, las clásicas french fries o, si seguimos la filosofía real food, unos bastones de calabacín rebozados en cereales de maíz. Además, podremos elegir la temperatura a la que queremos cocinar (alcanzando hasta los 200ºC), así como el tiempo que deben permanecer bajo las corrientes de aire caliente de las que se sirve para conseguir texturas crujientes e interiores deliciosos.

Cabe destacar que este modelo no es compatible con el lavavajillas, aunque, al ser extraíble el cestillo, es fácil de fregar a mano para que siempre esté listo para un próximo uso. Además, al incluir recetario, no habrá comida o cena en la que no podamos innovar (¡y sacarle partido!) con nuevos platos. ¿Te animas?

