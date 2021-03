Lara se echa a llorar al leer la carta de amor que le escribió Hugo tras pedirle matrimonio en 'La isla de las tentaciones'

El final de Hugo y Lara en La isla de las tentaciones 3 fue uno de los más emotivos de las tres temporadas del reality, pues se marcharon felices tras una petición de matrimonio de él a ella que tuvo a una muy emocionada Sandra Barneda como testigo. Pero, fuera de cámaras, parece que los momentos románticos fueron a más.

Durante el programa de Seis meses después, Hugo se arrodilló frente a su pareja y, con un anillo, le pidió la mano, a lo que ella dijo que sí. Pero aún tenía otro detalle preparado: una emotiva declaración de amor que la hizo llorar.

No se ha visto llorar a Lara en toda la edición, pues muchos espectadores eran los que decían que era muy fría y seca ante la actitud tierna de Hugo, que la ha echado de menos cada segundo. Pero la carta que le escribió su ahora prometido sí la emocionó.

"Hola amor, si estás leyendo esto es que todo ha ido bien y me has dado el 'sí, quiero'. Lo primero de todo, gracias por estar siempre ahí. Te he dicho muchas veces que lo bueno se ha hecho esperar, y qué mejor que compartir el resto de nuestras vidas juntos", decía la dedicatoria, que la leyó Lara mientras Hugo lo grababa para sus stories de Instagram.

"Haber ido a La isla de las tentaciones me sirvió para darme cuenta de que eres lo único que quiero", continuó Lara y empezó a llorar. "Espero que este sea uno de los días más bonitos de tu vida, porque para mí lo es. El primer paso está dado, ahora solo toca aumentar nuestra preciosa familia. Te quiero".

Lara también se declara: "El amor existe"

Por su parte, la gallega también ha querido escribirle una dedicatoria en Instagram tras la emisión del programa: "Gracias por todo, porque, a pesar de todos los fallos anteriores, me has demostrado que eso es pasado, has hecho que haya vuelto a confiar en ti, que hayamos vuelto a ser uno".

"No puedo sentirme más orgullosa de tenerte a mi lado, eres la mejor persona de este mundo, me siento feliz de poder compartir la vida contigo, no hay mejor acompañante", ha escrito Lara en un post de Instagram en el que ha publicado un emotivo vídeo recopilatorio de sus momentos en el programa.

"A partir de ahora y de este momento, únicamente nos quedarán cosas buenas por vivir... No veo una vida sin ti. Te amo con locura", ha continuado. "Diría 'sí' una y mil veces más. Todo esfuerzo tiene su recompensa... Y sí, os confirmo que el amor existe".