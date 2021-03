Hugo le pide matrimonio a Lara en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones': "Lo próximo será un bebé"

Este jueves, Telecinco emitió el reencuentro de La isla de las tentaciones. Entre reproches y relaciones ambiguas, sonaron campanas de boda. Y es que, al final de la gala y cuando Lara menos lo esperaba, Hugo le pidió matrimonio. La proposición llegaba después de que, justo antes de regresar de República Dominicana, el gallego adelantara sus intenciones en la hoguera final.

Por su parte, Lara se mostró estupefacta y aseguró que no se esperaba la proposición, aunque su novio la delató asegurando que no hacía más que recordarle que le pidiera matrimonio y, en una ocasión, hasta le mandó el modelo del anillo que le gustaba y la talla correspondiente.

Con todo, la joven aseguró que esperaba que la pedida llegara en su cumpleaños, y no en un plató. La pareja sella de esta manera su paso por La isla de las tentaciones y se convierte en uno de los pocos ejemplos de que el programa puede servir para fortalecer relaciones.

De hecho, se trata de la única de la edición que no se ha roto, y ellos mismos aseguraron que no se arrepentían de haber ido, pues les habían convertido en mejores. Según contaron, les sirvió para mejorar la confianza entre ambos y rebajar los celos.

Antes de la romántica escena, ambos vieron algunos vídeos de su paso por el programa. "Por un lado, me gusta ver las imágenes, por otro no, porque no estaba 100% seguro de que era la mujer de mi vida. Allí me di cuenta al momento. Después de la isla maduré, tenemos nuestros enfados como todas las parejas pero ahora doy el brazo a torcer, que antes me costaba mucho", ha reconocido Hugo.

HUGO PIDE MATRIMONIO A LARA Y ELLA DICE QUE SÍ💍 #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/5ubrmWX89Z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

Queda tiempo aún para ver cómo se celebra la boda y si se podrá hacer en condiciones normales o con restricciones sanitarias, pero ya se conoce a la madrina... ¡Sandra Barneda! La presentadora aceptó la proposición de Hugo: "Gracias por ser la prueba viviente de que el amor puede superar cualquier tentación, y si tengo que ser la madrina, seré la madrina. Yo me voy a conocer a tu cabra, que no la conozco. Nos vemos en Galicia". "Y a mis ocas... ¡Lo próximo será un bebé!", adelantó el gallego.