Cs pide al Ayuntamiento de Palma que amplíe la oferta de turismo cultural para los cruceros

En una nota de prensa, la formación ha explicado este jueves que se trata de una de las reivindicaciones que tienen los guías turísticos de la ciudad. "Tras reunirnos con ellos, y con el sector de los cruceros, conseguimos un acuerdo que hará más atractiva nuestra ciudad y que, además, se debe abrir también a los residentes de Palma", han dicho.

Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para instar a la Autoridad Portuaria de Baleares a fomentar e impulsar la recuperación y reactivación de los cruceros que llegan a Palma, incorporando criterios de sostenibilidad humana y ambiental.

La portavoz de Ciudadanos en Cort, Eva Pomar, ha señalado que se debe actuar "con la máxima cautela" con todas las negociaciones que se están manteniendo con las navieras para acatar todos los protocolos sanitarios que impone la Unión Europea en estos momentos, pero "también es cierto que se debe trabajar de manera decidida para poner en marcha protocolos para recibir con garantías sanitarias el tráfico marítimo".

Ciudadanos también ha explicado que el Ayuntamiento de Palma ha aprobado otorgar ayudas directas al sector de los feriantes y vendedores ambulantes para compensar las pérdidas ocasionadas por el cierre de sus negocios en las fases 2 y 3.

Sin embargo, el equipo de gobierno ha votado en contra de otra propuesta de Cs para exonerar las tasas de ocupación de vía pública a los feriantes y vendedores ambulantes, a partir del momento en que se permitan llevar a cabo las ferias.

En esta línea, la regidora de Cs en Cort, Joana Capó, ha remarcado que los feriantes están "desesperados porque llevan más de un año sin ingresos, sin poder trabajar, y son uno de los sectores que quedan fuera de las ayudas, en la mayoría de ocasiones".

En este sentido, Capó ha lamentado que "el equipo de gobierno no exonera las tasas a los feriantes, pero sí lo está haciendo con los bares y restaurantes, por lo que no entendemos que no se haga ese esfuerzo también con los feriantes".