El jutge processa Rus, el 'ionqui dels diners' i sis investigats més per l'adjudicació del servici de 'call center'

Es tracta del segon processament en dos dies per a Rus, ja que aquest dimarts es va fer públic que la jutgessa substituta del Jutjat d'Instrucció número 18 de València li va processar juntament amb altres 25 persones més per les contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa, també dins del cas Taula.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el magistrat considera que la instrucció practicada acredita, sense perjuí d'ulterior qualificació, la possible comissió de delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, frau en la contractació, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals.

A més de Rus, l'instructor dirigeix el procediment contra Marcos Benavent, dos funcionaris de la Diputació -que van establir les puntuacions per a l'adjudicació-, dos empresaris -un d'ells administrador de l'adjudicatària- i l'esposa i la cunyada d'un d'ells. En canvi, acorda el sobreseïment lliure per a un investigat que ja ha mort i el sobreseïment provisional i parcial de la causa per a l'exdiputat provincial Rafael Pérez, en el seu cas perquè no consta que fora conscient del frau, entre altres raons.

La resolució, que pot ser recorreguda en reforma i subsidiàriment en apel·lació, declara conclosa la investigació i dona un termini de vint dies a la Fiscalia perquè sol·licite el sobreseïment, l'obertura de juí oral o la pràctica de noves diligències.