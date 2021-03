Aprobado el Dictamen de la comisión Covid que contiene 186 recomendaciones

El presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, ha considerado que este es "un buen dictamen, hecho con rigor, sosegado y siempre con la intención de señalar errores y deficiencias pero también destacar las buenas prácticas que también las hubo".

Ha explicado que al Dictamen, que recoge 186 recomendaciones, se han se presentado 251 enmiendas parciales, de las que fueron aceptadas 124, algunas (49) de forma transaccional. Se han retirado 6, y 121 no fueron incorporadas.

Fanjul ha puesto de relieve la importancia de su grupo que ha tratado de promover un espacio intermedio y razonable, para no alimentar una política de bloques que los asturianos no se merecen. Además ha dado las gracias a todos los que han pasado por la Comisión, a los grupos parlamentarios y los grupos administrativos de la Cámara y ha mostrado su deseo de que este dictamen sirva en un futuro para ayudar a los que pasan o pasarán los efectos de esta crisis sanitaria.

La diputada socialista, Carmen Eva Pérez, ha manifestado que su grupo ha tratado de huir del regate corto y ha buscado que el dictamen recoja la necesidad de contar con unos servicios público fuertes y de mostrar que de esta situación se ha aprendido algo y que de la misma no salen igual que han entrado.

Ha lamentado que el PP no quería soluciones sino que lo que buscaban eran culpables y ha replicado a Podemos que la concreción que reclaman no cabe ni es razonable en el Dictamen que se aprueba. Respecto a Vox a indicado que "su reino no es de este mundo y desde el principio se desentendió de este asunto".

Pérez se ha referido a las 187 propuestas propuestas o recomendaciones que incluye el dictamen en las diferentes áreas y que van de lo más amplio a lo más cercano.

Los 'populares', a través de su diputada Beatriz Polledo, ha incidido en que el retraso de los trabajos por parte de Ciudadanos que han hecho que el Dictamen sea "totalmente extemporáneo, carece de sentido a estas alturas de la crisis y no es más que un blanqueo de la gestión del PSOE".

"Estamos ante un dictamen pactado y amagüestado entre el PSOE y Ciudadanos", ha manifestado Polledo que ha indicado que al menos "en el Dictamen se podría contar la verdad".

Desde el grupo parlamentario de Podemos, que han votado a favor del Dictamen aunque también han presentado su voto particular, los diputados Rafael Palacios y Daniel Ripa, han considerado que es necesario plantear con claridad el fortalecimiento de los servicios públicos.

"Tenemos cuestiones estructurales sobre las que tenemos que pensar ante un mundo que se cae a nuestros pies", ha manifestado Ripa, que ha indicado que el sistema público de cuidados o el sistema sanitario público o son algunas de las cuestiones a replantearse.

Para el grupo parlamentario de IU, según ha indicado su diputado Ovidio Zapico, el objeto de la comisión pasaba por analizar cómo se gestionó la pandemia y de establecer recomendaciones de cara a situaciones similares y ha celebrado que haya sido posible elaborar un dictamen en el que IU se siente cómodo.

"Creo que entre todos, con el diálogo hemos sido capaces de poner encima de la mesa lo que nos une y aquello que creemos importante para situaciones como estas dejando aparte lo que nos diferenciaba y eso es un ejercicio de responsabilidad, generosidad y altura de miras", ha dicho Zapico.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha manifestado que presentó 74 enmiendas al dictamen de las que fueron incluidas 30 y ha incidido en que entiende que "determinadas cuestiones pudiesen molestar al PSOE, pero no entiende que lo haga a otros grupos", por lo que ha considerado que "podría haber salido un mejor dictamen". Además ha indicado que ese Dictamen "llega muy tarde" porque debería haber servido para afrontar la segunda ola. No obstante Pumares ha reconocido el trabajo del presidente de la comisión y autor del dictamen.

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco, ha considerado que en el caso de Asturias la Covid sólo ha servido para poner en evidencia la mala gestión del Gobierno regional cargada de desastres, un gobierno al que "la pandemia le ha pasado por encima". La diputada ha sido muy crítica tanto con los trabajos de la comisión, "un trabajo baldío para intentar justificar lo injustificable", como al dictamen que se somete a votación y que ha calificado como "una bolsa de mediocridades llena de lugares comunes".