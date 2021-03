Detectadas numerosas irregularidades en pisos turísticos de una empresa clandestina a raíz de una fiesta ilegal

Los hechos sucedieron a raíz de una fiesta que se celebraba en uno de los apartamentos que dicha empresa gestiona, que consta de tres plantas y de dos apartamentos en cada una. Tras personarse una patrulla en el lugar de los hechos e intentar contactar con los inquilinos de la vivienda, éstos no atendieron a los requerimientos de los agentes, llegando a desconectar el portero electrónico y continuando con su fiesta.

Los agentes contactaron con un responsable de la empresa que les reconoció tener conocimiento de lo sucedido, ya que recibieron numerosos mensajes de quejas de los demás inquilinos, pero que a pesar de intentar que cesaran en la fiesta, hicieron caso omiso.

En relación con los participantes en la fiesta, el responsable de la empresa manifestó que una mujer había reservado cuatro plazas, si bien no habían realizado las comprobaciones obligada ni habían firmado la hoja de registro.

Los agentes solicitaron la documentación de la actividad y realizaron las comprobaciones oportunas, resultando que la empresa carecía de las correspondientes licencias y ejercía la actividad de forma clandestina aunque daba apariencia de legalidad, ya que además de la publicidad en distintas páginas de Internet, mostraba en la puerta un distintivo ilegal de apartamentos turísticos

Así las cosas, la empresa fue denunciada por ejercer la actividad de apartamento turístico sin licencia de actividad, por hacerlo de forma clandestina y por utilizar el distintivo de apartamento turístico de forma indebida, así como no aportar el registro de viajeros y perturbar la convivencia.

Posteriormente, un representante de la propiedad del inmueble requirió a la Policía Local, ya que quería denunciar varias irregularidades detectadas y que tras ser comprobadas por los agentes, igualmente fueron denunciadas.

SIN CONTADORES

Entre otras irregularidades, los agentes comprobaron que no existían contadores de agua, estando conectadas las acometidas directamente a la red; los extintores tenían anomalías en el timbrado y estaban caducados desde 2015; y no existía señalización de emergencia ni plano de evacuación. Además, en la azotea existía una piscina sin desagüe que provocaba humedades. Tampoco había carteles ni material preventivo frente al Covid-19 y el ascensor no era utilizable.

Finalmente, la Policía Local inspeccionó tanto la sede social de la empresa que gestiona estos apartamentos, como otros edificios, todos ellos en el Casco Antiguo en los que tienen más apartamentos alquilados, detectando que carece de licencia de actividad y también numerosas infracciones en todos ellos.

El edil de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha destacado "la importante labor que realiza la Policía Local en materia de control de apartamentos tuísticos, especialmente, en unos momentos en los que hay que vigilar el cumplimiento de las medidas para frenar la expansión de la pandemia por COVID-19".