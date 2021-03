Cultura.- Xavi Castillo "torna als orígens" recuperant en el Teatre Micalet 'Jordiet contraataca'

Amb aquesta comèdia estrenada a la fi de la dècada dels noranta, la companyia Pot de Plom "torna als seus orígens i recupera Jordiet, un dels personatges més icònics del seu recorregut escènic".

"Jordiet és un personatge molt d'Alcoi que ens va permetre entrar en el món dels monòlegs", assegura Castillo, que reprèn, també, altres figures de la seua carrera com per exemple Maribel, la pescatera del Mercadona, o el Capità Moro, qui va encunyar la frase "això ho pague jo!", molt present encara en la iconografia de la companyia.

Aquesta proposta és l'excusa per a "jugar a la pantomima", tal com defèn l'actor valencià, un espectacle "senzill i minimalista, proper i popular, que es recolza en la part gestual, a l'estil de Tricicle, per a presentar una aventura que inclou bèsties radioactives, aliens sanguinaris i, fins i tot, un pessebre paramilitar", explica la sala en un comunicat.

A la tornada de 'Jordiet contraataca', li seguirà, d'una banda, el concert del cantautor barceloní Joan Isaac, qui visitarà el Teatre Micalet el dimecres 7 d'abril per a presentar el seu últim disc, titulat 'L'estació dels somnis', i, d'altra banda, les representacions de 'El mercader de Venècia' de Shakespeare, versionada per la companyia Dau al Sec i en cartell del 9 a l'11 d'abril.