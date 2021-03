Gaspar anuncia el tancament "ordenat i definitiu" de Divalterra i garanteix el futur dels brigadistes

"Es va acabar Divalterra", ha anunciat, i ha avançat que convocarà "com més prompte millor" una nova Junta General en la qual es destituirà els membres del Consell i es nomenarà els liquidadors, pas previ a la seua dissolució, liquidació i extinció, segons ha informat en un comunicat.

La decisió s'ha conegut just en el dia en el qual la jutgessa substituta del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, encarregada del conegut com cas Imelsa, ha processat l'expresident de la Diputació i del PP de València Alfonso Rus, l'actual subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio i altres 24 persones més per les contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa.

Des del PP, el seu portaveu, Vicente Mompó, ha qualificat aquest anunci de "gir" de Gaspar com "un intent desesperat que no va a tapar en cap cas les presumptes irregularitats que s'hagen pogut cometre" en el procés de selecció de la Prefectura de Recursos Humans de l'empresa, que ha anunciat que portarà a Fiscalia, i "les responsabilitats que d'elles es puguen derivar". Cs, per la seua banda, ha mostrat la seua sorpresa per l'anunci i ha demanat que es respecten els drets dels treballadors.

Gaspar ha argumentat sobre aquesta mesura: "Permetrà l'única obsessió que mou les meues decisions des de Presidència i la de la resta de l'equip de govern de la Diputació, que no és una altra que assegurar el treball digne de les quasi 600 persones que integren l'actual Divalterra", ha apuntat.

Segons ha detallat, amb la dissolució, el Consorci Provincial de Bombers absorbirà els brigadistes, la major part dels treballadors de l'empresa, mentre que la pròpia corporació assumirà i resituarà la resta de la plantilla, com ha succeït amb el Patronat de Turisme. De fet, Gaspar ha informat als treballadors de l'empresa de la decisió presa al mateix temps que es feia pública en la Junta General.

El president de la Diputació ha situat Divalterra com un "exponent d'eixa malaltia que pateix la política en aquests temps incerts, que no és una altra que insistir en el malament que ho fan els altres i justificar el bé que ho han fet els nostres". Davant d'aquesta "realitat guionitzada", assegura que prefereix "donar resposta als problemes històrics que perduren en aquesta institució tractant de donar-los solució, sense contribuir al molest soroll que solament aporta descrèdit".

INFORME CONJUNT

"Els errors comesos en Imelsa i després en Divalterra van impulsar la voluntat d'aquest equip de govern de donar estabilitat i viabilitat a l'empresa", ha afegit el president, que ha assenyalat que la solució és fruit de la voluntat de l'equip de govern que encapçala i de l'informe conjunt encarregat als departaments de Secretaria i Intervenció de la Diputació, que ha analitzat els diferents escenaris plantejats per al futur de l'empresa.

Segons ha informat la corporació provincial, el resultat de l'informe "condueix cap a un procés de dissolució que abordarà amb urgència la integració dels brigadistes, part principal i majoritària de Divalterra, en el Consorci Provincial de Bombers, al mateix temps que la resta de servicis minoritaris que presta l'empresa s'integraran en la Diputació".

"La lletra xicoteta l'anirem definint de forma conjunta; demà mateix he convocat els representants dels treballadors per a començar a escriure-la", ha assenyalat Gaspar, que espera tindre "la col·laboració de tots en aquest històric pas", ja que "l'únic benefici al qual aspirem en aquest últim capítol de l'empresa és el futur laboral dels qui la integren i el servici que presten als municipis valencians".

"DECISIÓ MOLT MEDITADA"

Per la seua banda, la vicepresidenta de la Diputació i responsable del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josep Amigó, ha considerat que aquesta ha sigut "una decisió molt meditada, des que al juliol del 2018 avançàrem el tancament ordenat de Divalterra, que després de quasi tres anys i els informes pertinents ha arribat el moment d'anunciar".

Amigó ha afegit que aquesta decisió "es pren per a preservar els drets de les treballadores i treballadors, que no són responsables de les coses que històricament han passat en l'empresa".