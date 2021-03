Benimàmet Poble espera que el Consell se pronuncie a favor de la ELM: "Pedimos altura de miras y generosidad"

A ese acuerdo plenario le ha seguido un proceso de información pública para la formulación de alegaciones y recogida de firmas en apoyo de la declaración de Benimàmet como ELM que concluyó el pasado 23 de octubre y en el que no se registró ningún escrito en contra.

Tras ello y una vez validadas las rúbricas reunidas, desde el consistorio se da paso a la Generalitat, en concreto a la Dirección General de Administración Local, para la resolución dado que es este departamento el que tiene finalmente la competencia para otorgar ese reconocimiento. El Ayuntamiento ha valorado que "una mayoría muy importante de vecinos y vecinas" haya "manifestado su voluntad de ganar más autonomía para Benimàmet".

El 23 de octubre, "fecha límite" para la recogida de alegaciones, la administración municipal contabilizó 4.940 escritos a favor y ninguno opuesto. Después de analizar los apoyos y consultar al Servicio de Sociedad de Información del consistorio, se cifró en 4.362 las firmas favorables de mayores de edad empadronados en la pedanía, un 40% de los empadronados el 23 de octubre de 2020 -11.72 personas- y el 45% del último censo de electores -9.650 personas-.

Benimàmet Poble defiende que la revisión de la recogida de firmas en apoyo de la declaración como ELM se haga atendiendo al censo del 1 de enero de 2020 y no al de octubre. De este modo, la comisión aboga, por ser "lo lógico", por el censo "más cercano a la fecha del comienzo" de este proceso, "el correspondiente al día 1 de enero de 2020, con un padrón de 13.389 habitantes" y "con un censo de votantes de 9.287" personas, como ha indicado a Europa Press el presidente de la comisión, Blas García.

Así, ha comentado que la mayoría absoluta se situaría en "4.645 firmas de apoyo" a la Entidad Local Menor, al tiempo que ha reiterado que entre las rúbricas recogidas no hay "ninguna alegación en contra". "La recogida ha sido correcta, a pesar de las adversidades sufridas y soportadas" en tiempos de pandemia.

García ha resaltado que además de las firmas recopiladas y validadas ahora, "como respaldo" a ellas se debe tener en cuenta las 4.879 reunidas "ante notario" en "los años 2000 y 2001" en favor de "la Entidad Local Menor Jurídica Propia" y atendiendo a lo recogido en "la ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985". Asimismo, ha recordado la carta que la comisión remitió al alcalde de València, Joan Ribó, el 20 de octubre de 2020 en esta línea y reclamando que se haga efectivo el reconocimiento como ELM.

El representante de Benimàmet Poble ha afirmado que son ya "24 años de lucha" para que este núcleo de población dependiente de la capital valenciana gane autonomía y autogestión, al tiempo que ha valorado y agradecido la decisión del Ayuntamiento de acordar e impulsar "por unanimidad" el proceso en esa dirección. A continuación, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "altura de miras y generosidad para conseguir la Entidad Local Menor Jurídica Propia" según la normativa de 1985.

"PASO DEFINITIVO"

Igualmente, desde la comisión promotora se ha solicitado a los vecinos "colaboración total". "Con esto no puede haber colores. La ELM es lo mejor para todos", ha planteado, además de considerar que esta es "la última oportunidad" y subrayar que no se puede "dejar pasar por el bien de todos". "Ahora nos queda el paso definitivo, que no es otro que la aprobación por parte de la Generalitat" de ese reconocimiento, ha añadido García, que ha confiado en que se produzca una "resolución positiva".