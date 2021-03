La velocitat màxima baixarà a 30 km/h en la ronda interior de València

La ronda interior de València, que envolta el centre històric a través de carrers com Colón, Xàtiva i Guillem de Castro, baixarà la seua velocitat màxima per a la circulació de vehicles a 30 quilòmetres per hora. A més, s'instal·laran càmeres per a controlar la prohibició d'accés al carrer Sant Pau des de l'avinguda de l'Oest i es reduiran en tres el nombre de línies de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) que circulen per l'entorn dels carrers calles Sant Pau, Xàtiva, l'institut Lluis Vives i la plaça de Sant Agustí.

Aquesta bateria de mesures s'inclou en els tres informes que l'àrea de Mobilitat Sostenible ha remés al Síndic de Greuges, que des del passat mes de setembre de 2020 tramita la queixa d'un resident a l'entorn de la coneguda com a Finca de Ferro per les molèsties en forma de sorolls i contaminació que, segons exposa aquest veí, causa en aquesta zona l'acumulació d'autobusos a conseqüència de l'última remodelació de la xarxa de l'EMT en el centre. El PP es va fer ressò de la queixa i va presentar una moció en la Comissió de Mobilitat que va ser rebutjada pel Govern municipal.

En la tramitació d'aquesta reclamació, l'Ajuntament va contestar al Síndic, que, efectivament, de 2019 a 2020 "el nombre total d'expedicions de transport públic en l'entorn ha augmentat de les 1.671 en 2019 a les 2.247 actuals, és a dir, les 18 línies augmenten el nombre d'expedicions al dia". No obstant això, el Síndic, Ángel Luna, lamenta la falta d'informes de contaminació acústica i mediambiental, i recomanava al Consistori que en el termini d'un mes, tenint en compte "el notable increment del trànsit d'autobusos urbans" que s'ha produït en aquest entorn, comunicara "totes les mesures que siguen necessàries per a reduir al màxim possible la contaminació acústica i atmosfèrica" per a protegir el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i els drets constitucionals a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a un habitatge digne que tenen els residents i els alumnes de l'institut Lluis Vives.

Doncs bé, aquesta resposta arriba ara. Si bé ho fa fora de termini, adjunta tres informes: de Mobilitat, de Qualitat Acústica i de l'Aire i de l'EMT. En el primer document, Mobilitat exposa el "notable descens de les intensitats" del trànsit de vehicles als carrers que perimetran la Finca de Ferro. Per exemple, al gener de 2016 passaven de mitjana 42.964 vehicles al dia pel carrer Xàtiva, enfront dels 31.610 de gener de 2020 (abans de la pandèmia) i els 18.077 de gener de 2021. El mateix succeeix en Sant Agustí-Sant Vicent, que cau de 14.664 a 6.191, i en Marqués de Sotelo, que passa de 16.086 a 4.221. Al carrer Sant Pau no hi ha mesuraments automàtics, però sí puntuals, que mostren un descens de 5.061 vehicles al novembre de 2019 als 2.441 de març de 2021.

Mobilitat atribueix aquestes caigudes a les conversions en zona de vianants, a la construcció de carrils bici i a aquest efecte de la pandèmia. Per a seguir en aquesta senda, anuncia "a curt i mitjà termini" l'esmentada reducció a 30 km/h en la ronda interior i les càmeres en Sant Pau, així com futures reurbanitzacions en l'entorn.

L'EMT, per part seua, assenyala que ha destinat als itineraris d'aquests carrers autobusos híbrids, que consumeixen un 30% menys de combustible que un bus estàndard. No obstant això, anuncia la modificació de les línies 62, 67 i 72 per a reduir el nombre de busos que circulen diàriament per aquest entorn. Amb eixos canvis, estima que el nombre total d'expedicions baixarà de les 3.120 actuals a 2.576. Per carrers, Xàtiva-Lluis Vives baixarà de 1.477 a 1.300 expedicions al dia; Sant Agustí, de 917 a 761, i Sant Pau, de 726 a 515.

Finalment, el servei de Qualitat Acústica i de l'Aire accepta la recomanació del Síndic i continuarà vigilant els nivells de contaminació acústica i ambiental. Els tècnics es ratifiquen en l'anterior informe, que mesurava la qualitat ambiental en la plaça de l'Ajuntament, i, quant al soroll, al·ludia a "un descens en tots els nivells a l'entorn de la plaça de Sant Agustí" entre 2012 i 2017.

Per al regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, la pacificació del trànsit i la millora ambiental en el centre de la ciutat i a l'entorn de la Finca de Ferro en particular ha sigut "espectacular" en els últims anys. "Parlem d'uns carrers en els quals la reducció del trànsit de pas frega el 50%, i s'ha ampliat l'espai per als vianants substancialment, tant en la plaça de Sant Agustí com a Xàtiva i Guillem de Castro, tot per iniciativa del Govern de Joan Ribó". No obstant això, afig que des de la seua regidoria "sempre estem disposades a fer més si hi ha marge, i si la petició del Síndic, en total consonància amb les nostres polítiques, ens espenta en eixe sentit, perquè seguirem amb això", afig.

"I tot, està clar, sense deixar d'atendre la petició d'augmentar el servei que ofereix l'EMT a milers de veïns de València, que volen més freqüències i que arriben al centre de la ciutat, la qual cosa és incompatible amb expulsar-los de l'entorn de l'Estació del Nord, el Mercat Central o la Plaça de l'Ajuntament", sosté. "La ciutadania pot estar tranquil·la perquè sota la nostra supervisió el transport públic mai va de deixar de passar i de modernitzar-se i ser menys contaminant, com salta a la vista en comparar els autobusos que ara circulen pels nostres carrers i la flota que teníem en 2015", conclou l'edil.