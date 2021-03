Iñaki López revela el problema de salud que le ha alejado de 'laSexta Noche': "El posoperatorio es peor que la operación"

El periodista Iñaki López sorprendió a muchos al revelar en sus redes sociales que no presentaría por un tiempo laSexta Noche debido a "un problema de salud relacionado con la vista". Horas después del anuncio, el presentador ofrecía más detalles de lo que le ocurría al intervenir en directo en el programa.

"Qué raro se me hace ser testimonio en mi propio programa", ha bromeado al inicio de la conexión telefónica con Hilario Pino, su sustituto.

López, que ha dicho que está "bien", ha contado cómo se le detectó el problema de salud: "En una revisión rutinaria me han detectado un desprendimiento de retina", ha explicado.

"Todo el mundo que ha pasado por algo parecido sabe que el posoperatorio es todavía peor que la operación", ha añadido.

Sobre la intervención, López ha manifestado que "gracias a los avances de la anestesia se pasa incluso plácidamente. El médico me tuvo que pedir que callara durante la intervención", ha asegurado.

No obstante, ha vuelto a recalcar en que lo peor llega tras la operación. "El postoperatorio es una especie de potro de tortura que te obliga a estar mirando hacia el suelo durante diez días", ha reconocido.

En este sentido, ha admitido que se le está haciendo "un poquito duro, entre lo hipocondríaco y agitado que soy por naturaleza, está siendo una auténtica prueba".

En este punto, los colaboradores del programa presentes en ese momento en el plató, médicos en su mayoría, han enviado ánimos al presentador y le han recomendado reposo al ser un posoperatorio complicado. "Yo ya le he dicho que tenga mucha paciencia, y sobre todo a Andrea (Ropero), que tenga mucha paciencia", ha bromeado el doctor César Carballo, adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

"Agradezco los consejos de todos los médicos, más aún agradeceré sus recetas, ya les iré llamando, uno a uno, para lo que me pudiera hacer falta", les ha respondido López. "Estoy siguiendo una estricta dieta de torrijas que me está ayudando un poco a sobrellevar esto, espero no coger demasiado peso", ha bromeado el presentador antes de despedirse.