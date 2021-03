La despensa de Tierra de Sabor presenta la "calidad" de la agroalimentación de CyL en el Basque Culinary Center

Los alumnos del tercer curso del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de esta institución académica, "referente internacional en el mundo de la gastronomía", han tenido la oportunidad de conocer la "excelencia" de los productos agroalimentarios de la Comunidad y ver sus múltiples posibilidades culinarias, señala la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Durante dos jornadas, los alimentos amparados por Tierra de Sabor y las figuras de calidad alimentarias reconocidas en Castilla y León, como el Lechazo de Castilla y León, el Cochinillo de Segovia, queso o los vinos de todas las denominaciones de origen de la Comunidad han sido los protagonistas de la formación de los futuros cocineros de primer nivel.

Estos prescriptores se han acercado el primer día a una visión global de la extensa variedad de productos agroalimentarios con origen en la Comunidad y, durante la segunda jornada, han podido conocer en más profundidad los productos de calidad de El Bierzo.

En esta zona están reconocidos siete productos agroalimentarios bajo el paraguas de alguna figura de calidad, circunstancia que no se da en ninguna otra comarca agraria de Castilla y León. En El Bierzo tienen su origen los productos amparados por la IGP Botillo del Bierzo, DO Manzana Reineta del Bierzo, IGP Pimiento Asado del Bierzo, MG Pera Conferencia del Bierzo, MG Castaña del Bierzo, MG Cereza del Bierzo y los vinos de la DO Bierzo, explica la Junta.

LA GASTRONOMÍA, EMBAJADORA

Los cocineros de la Comunidad que han contribuido a exhibir la excelencia de los productos de Castilla y León en las jornadas celebradas en el Basque Culinary Center han sido Juanjo Losada, del restaurante Pablo (León), Cristóbal Muñoz, del restaurante Ambivium (Peñafiel), Samuel Naveira, de Mu-NA (Ponferrada), Juanjo Pérez y Yolanda León del leonés Cocinandos, y Miguel Martínez, del restaurante La Tronera (Villadepalos, León).

Ellos han sido, junto a distintos productores y miembros de los consejos reguladores de las figuras de calidad, los encargados de mostrar las características de los alimentos y vinos de Castilla y León y las múltiples posibilidades de aplicación que tienen en las cocinas de los consumidores y en las de los mejores restaurantes de todo el mundo, continúa el comunicado.

NUEVA ESTRATEGIA

La acción desarrollada en el Basque Culinary Center se enmarca en la nueva estrategia definida tras el análisis realizado el pasado año a la marca Tierra de Sabor. Este estudio mostraba la solidez de la marca a nivel nacional y se valoraba muy positivamente su reconocimiento por parte de los consumidores y su utilidad para los productores.

Partiendo de ese profundo análisis se ha elaborado la estrategia futura de la marca en la que se destaca la necesidad de llevar a cabo alianzas con la gastronomía y el turismo. Con la intención de dar apoyo a las empresas en su deseo de mejorar sus mercados y salidas de producto, se busca potenciar las alianzas y búsqueda de nuevos socios colaboradores como son la gastronomía y el turismo. Para ello se va utilizar también el impulso de la 'Plataforma de emprendimiento en innovación gastronómica' y la realización de actividades como las desarrolladas esta semana, explica la Junta.

TIERRA DE SABOR

La marca de garantía creada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para distinguir los productos agroalimentarios de calidad diferenciada con origen en la Comunidad se ha convertido en una herramienta muy valiosa para poner en valor la excelencia de estos alimentos.

Castilla y León dispone de la "mayor despensa" de Europa de productos de calidad con 69 figuras de todos los sectores. La calidad, la tradición, la diversidad y la innovación de estas producciones son la seña de identidad del sector en la Comunidad.

Tierra de Sabor cuenta en la actualidad con más de 900 empresas y cerca de 6.000 productos llevan en sus etiquetas el corazón amarillo, constituyendo así la cartera de alimentos de calidad más grande de Europa. Alimentos con origen y producción local, donde las carnes, vinos, derivados de cereales, frutas, verduras y lácteos, son entre otros, los sectores en los que el surtido es más extenso.

El sello del corazón amarillo pone en valor la calidad de los productos agroalimentarios y fortalece todos los eslabones de la cadena de valor y, además, permite abrir nuevos mercados a pequeñas industrias de productos de gran calidad, que por si solas no podrían expandirse a los mercados internacionales, concluye el comunicado.