La reforma de l'estació d'autobusos de València començarà en 2022

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat disposarà, en un termini de cinc mesos, d'un projecte complet per a la rehabilitació de les instal·lacions de l'estació d'autobusos de València. En aquest sentit, s'ha adjudicat la redacció d'un pla per a renovar l'aspecte i actualitzar les dependències de la terminal d'autocars valenciana amb unes obres que s'iniciaran en el primer semestre de 2022.

"Es tracta de comptar amb un document tècnic que definisca i valore els treballs necessaris per a canviar la fisonomia de l'estació, sense perjudici de poder dur a terme altres actuacions a mitjà termini", ha explicat el conseller Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Així -ha continuat-, una vegada redactat aquest primer informe, que analitzarà la situació actual de l'estació, detectarà possibles necessitats i ineficiències i proposarà i projectarà canvis per a optimitzar la seua aparença i funcionalitat, es podrà procedir a la contractació i execució de les obres".

"El transport de viatgers amb autobús és una peça fonamental per al desenvolupament d'una mobilitat sostenible i per a la vertebració la Comunitat Valenciana", ha sostingut el titular de Política Territorial, qui ha detallat que el projecte encarregat oferirà "un pla de xoc per a millorar a curt termini l'estació i començar, en el primer semestre de l'any que ve, les obres per a un canvi necessari que dignifique aquest lloc".

El conseller Arcadi España visita l'estació d'autobusos de València. GVA

"Les empreses del sector estan fent una gran faena amb la millora dels seus protocols de desinfecció en el context de la pandèmia de covid i amb la dotació de flotes cada vegada menys contaminants i l'Administració, en col·laboració amb elles i en aquest cas amb Alsa, vol contribuir a situar a aquesta estació en el nivell que es mereix la ciutat de València i convertir-la en un pol dinàmic segur, amable i vinculat amb l'entorn".

Optimitzar l'ús d'espais

Les intervencions realitzades fins hui en l'estació d'autobusos de València, construïda en 1965, no han modificat de manera significativa l'esquema compositiu i funcional de l'edifici. En aquest sentit, part dels seus espais exteriors i interiors es troben infrautilitzats i alguns dels seus elements constructius requereixen de rehabilitació.

"La Generalitat, conscient de la necessitat de disposar d'espais funcionals i còmodes per a les persones usuàries del transport públic -ha afirmat Arcadi España-, escometrà una remodelació de les dependències i instal·lacions amb l'objectiu de fomentar aquesta opció de mobilitat i de millorar l'accessibilitat, la connectivitat amb altres mitjans de locomoció i la integració urbana".

"La situació actual de l'estació requereix una intervenció imminent de menor abast per a aconseguir, amb una renovació externa de l'estació i una regeneració d'espais, més confort per a les persones usuàries", ha conclòs el titular d'Obres Públiques.