Es tracta de tres homes de 38, 41 i 50 anys que actualment s'estan estudiant i avaluant, però cap d'ells arreplega diagnòstics de trombosi cerebral i no s'ha observat trombocitopènia.

Per tant, Sanitat assegura que no estarien dins dels casos de trombosi de sins venosos cerebrals que més preocupen en el context de l'alerta que està sent avaluada en el Comité d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància (PRAC, per les seues sigles en anglés).