Álex Bueno ('La isla de las tentaciones') reaparece con un cambio de imagen radical

Álex Bueno, expareja de Fiama Rodríguez en la primera edición de La isla de las tentaciones, ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un cambio de look radical.

El influencerse prepara para dar la bienvenida a la primavera con una nueva imagen que ya han seguido otros rostros de Mediaset, como Lester Duque: la de tintarse el cabello de color amarillo platino.

Así lo ha demostrado Bueno, tanto en sus nuevos stories como en su último post, en el que ha incluido una imagen dando las gracias al centro de estética en el que ha depositado su confianza.

La publicación, cuyo título es "tu suerte o tu karma", cuenta con más de 18.000 'me gusta' y recoge comentarios como "te queda genial", "guapo" o "me encanta tu look".