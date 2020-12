Álex Bueno, de 'La isla de las tentaciones' dice que le ofrecieron 30.000 euros por tener relaciones

Se le conoce por haber participado en la primera edición de La Isla de las Tentaciones, donde participó junto a su pareja de entonces, Fiama. Pero después, sus muchas facetas, como entrenador personal, modelo fitness o guardia de seguridad no le daban para vivir.

Así que el joven decidió sumarse a los muchos conocidos que abren una cuenta en una plataforma llamada OnlyFans donde los usuarios pagan por una suscripción que les permite ver contenidos de sus ídolos, en muchas ocasiones, contenidos de carácter sexual.

Es el caso de Álex Bueno, que en En el punto de mira aseguraba que ahora su cuerpo es su "empresa". "Empecé subiendo fotos insinuando, jugando con la picardía. Enseñando un poco de delante... Fui poco a poco, pero como no tengo pudor, lo acabé enseñando todo", aseguraba el joven de cómo fue sus inicios en esa plataforma.

Y le va bien, según aseguró: "He ganado más dinero que en un bolo o en televisión. Es un sueldo que posiblemente mucha gente no piensa en tener", decía Álex Bueno.

Pero el dinero que gana de las suscripciones no es lo más tentador. "Me han llegado a ofrecer hasta 10.000 euros por acompañar a una cena a una mujer", confesaba. No es la cifra más alta: "La que más me llamó la atención fue la de un chico que me ofreció 30.000 euros por si me dejaba hacer una felación por él", decía Bueno.

Para su familia, según contaba el joven, no es algo para avergonzarse: "Están orgullosos de que viva de lo que me gusta", decía.