El jutjat deixa en llibertat els quatre detinguts en el desallotjament d'un edifici 'okupat' en Pintor Sorolla

Agents de la Policia Nacional de València van desallotjar aquest dilluns als 'okupes' de l'edifici de Pintor Sorolla en compliment d'una orde judicial, en una actuació en la qual van detindre quatre persones per resistència de les sis que hi havia en l'edifici, encara que sense que es registrara cap incident, segons han informat a Europa Press fonts policials.

Des d'Esperanza Obrera van denunciar en un comunicat que el desallotjament de l'edifici era "il·legal" i assenyalaven que en aquest lloc s'havia organitzat un banc d'aliments que dona menjar a "centenars de persones" a València i acollia desnonats sense cap tipus d'alternativa habitacional.

"Ha sigut un desallotjament violent i il·legal ja que el procediment judicial està obert", han lamentat des de la plataforma, que van afegir que els arrestats són voluntaris. Des d'Esperanza Obrera van explicar que el passat 9 de març es va notificar el desallotjament i es va recórrer. No obstant açò, van lamentar que el jutge va donar per no presentat el recurs en data i va ordenar dur a terme eixe desallotjament.