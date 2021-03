Cvirus.- Mairena del Alcor aborda con Junta flexibilizar sus horarios pese a estar en norte, al tener 25 casos

20M EP

NOTICIA

El alcalde del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, junto a miembros de la asociación de empresarios de esta localidad sevillana, Asoema, se han reunido con la delegada territorial de Salud y Familias, Regina Serrano, para abordar la "problemática" de que los establecimientos comerciales no esenciales y hosteleros sigan cerrando a las 18,00 horas pese a tener una tasa de 25 casos Covid confirmados por cada 100.000 habitantes, ya que se encuentran en el área norte de la provincia, que no ha pasado aún a un nivel de alerta 2 y no cuenta, por tanto, con la flexibilización de horarios hasta las 21,30 horas.