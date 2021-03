IU y Podemos critican "la última compra de un cargo público" por "la derecha" con la edil Gómez Calero

En una rueda de prensa conjunta, García ha tildado la situación de "esperpéntica", porque, según ha señalado, "en menos de dos años de gobierno han batido todos los récord desagradables que se pueden batir en un ayuntamiento que durante 40 años no está acostumbrado a estas cosas".

Para él, "no es cómodo que cada dos semanas haya que venir a hablar de comisiones de investigación o de dimisión de concejalas porque se quedan con el dinero", entre otros aspectos sobre "situaciones que no tienen nada que ver con la gestión diaria de un modelo de ciudad", ha subrayado, criticando que la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), "vaya a llevar cuatro delegaciones".

En palabras del portavoz de IU, "estamos ante la última compra de un cargo público", porque, según él, "esto parece una subasta diaria en la derecha de lo que supone lo peor de la gestión de la política". También, ha remarcado que "es la derecha la que lo ha explosionado todo, empezando por Murcia, pasando por Madrid y de camino ya se para en Córdoba". Así, ha dicho que le "preocupa la estabilidad política que necesita la ciudad" y ha reprochado que "no hay gestión diaria".

Ha lamentado que Gómez Calero haya "aceptado esta barbaridad", porque "ella entra en el grupo de Cs y forma parte de la disciplina de Cs", advirtiendo de que "no se va al grupo de no adscritos porque se le puede declarar tránsfuga, porque no está claro si puede tener delegaciones, ni si puede tener un salario y un largo proceso de inconvenientes que hacen que es más fácil decir que es de Ciudadanos, pero independiente", a lo que ha apostillado que "ha cogido una delegación que no existe por un salario".

Y ha aseverado que "este equipo de gobierno de PP y Cs está abocando a la ciudad al desatre, la corrupción, el oscurantismo, la falta de transparencia y todo lo malo que uno pueda definir de la política", así como "al ascenso de la ultraderecha por la ineptitud absoluta del alcalde y de su equipo de gobierno", ha manifestado.

"OTRO NUEVO ESCÁNDALO"

Mientras, Alcántara ha dicho que ésto es "otro nuevo escándalo de Bellido y el gobierno local de derechas, que cada día avergüenza más", al tiempo que ha cuestionado "cuál es el precio de la dignidad y del silencio para este gobierno del PP y Cs". "¿Hasta dónde llega el pacto de silencio, a los tribunales, al cierre de comisiones de investigación o desvirtuarlas completamente con un silencio -en relación a la del Imdeco-?", se ha preguntado el edil.

A su juicio, "si no dimite, ni cesan a Manuel Torrejimeno (Cs), hay un doble pacto de silencio", al tiempo que ha planteado "qué tiene que decir la dirección nacional de Ciudadanos, que formalizó la expulsión de María Luisa Gómez en octubre". Y ha apuntado que si "la situación del Imdeco va a dejar de ser para Gómez una situación catastrófica, como ella misma definió", así como que "si lo que lo que le hizo dimitir ya no tiene sentido". En su opinión, "Cs está en un proceso de demolición interno en el que el PP no hace más que meterle dinamita".

En otro orden de cosas, Podemos ha apoyado las movilizaciones convocadas ante el Consistorio por parte de la permanente del comité de empresa y la junta de personal.

Los sindicatos quieren hacer visible su postura contraria al sistema de oposición libre "impuesto desde el Área de Recursos Humanos" y, también, en apoyo de los interinos, así como "laborales en fraude de ley" que "se ven directamente afectados por estos procesos", pidiendo procesos "menos lesivos y más justos, como el concurso-oposición o procesos de estabilización y consolidación".