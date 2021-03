Marc Puebla: "Este periódico es para la gente como el café de cada mañana"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Marc es una de las caras visibles de este medio. Un repartidor que, día a día, transmite la labor social del periódico haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores de Barcelona.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevas repartiendo el diario 20minutos?

Respuesta: Llevo unos ocho o nueve meses, aunque antes trabajaba en el reparto de otros periódicos también en Barcelona. En la actualidad, lo entrego sobre todo en la estación Virrei Amat, aunque también he estado algunos días en Sagrera.

P.: ¿Notas alguna diferencia en el reparto antes y después de la COVID-19?

R.: Sinceramente, yo lo noto prácticamente igual. Se acerca a coger el periódico la misma gente que antes de la pandemia; solo que ahora llevan mascarilla. Aunque gran parte de las personas que suelen venir son de edad avanzada, los veo bastante bien, sin miedo.

P.: Después de estos meses de trabajo en el mismo punto de reparto, ¿te resultan ya familiares las personas que pasan cada día por aquí?

R.: ¡Claro! Todas o casi todas las que pasan suelen ser las mismas, a no ser que un día venga alguien de paso. De algunos me sé ya hasta los nombres, por todo el tiempo que paso con ellos [risas].

P.: Y ellos, ¿también te reconocen a ti?

R.: Totalmente. De hecho, los días que me pusieron en Sagrera se quedaron desconcertados. Cuando volví, varias personas me preguntaron que dónde había estado, que qué me había pasado…

P.: Si tuvieses que mencionar a alguno de esos vecinos que recogen el periódico, ¿a quién sería?

R.: A una mujer que viene cada día con su perro. Ella es muy simpática, y siempre me da una chuche para que se la dé al perro y que se ponga contento.

P.: ¿Qué crees que significa 20minutos para la gente?

R.: Creo que para muchas personas es superimportante. Es como el café de por la mañana: lo cogen a diario y, sin él, no pueden vivir ese día. Además, creo que durante la pandemia ha ayudado bastante a la hora de proporcionar información.