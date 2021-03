Ford planteja un ERO amb 630 acomiadaments a Almussafes

La direcció de Ford Almussafes va plantejar ahir als sindicats un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 630 treballadors de les plantes BAO (de fabricació de vehicles) que podria portar a la desaparició del torn de nit, segons van informar fonts sindicals.

La companyia argumenta que és necessari reduir la producció de manera “estructural” en uns 280 vehicles diaris i justifica la decisió en una caiguda de la demanda europea i sobretot de la venda de models que fabrica la planta valenciana com el S-Max, el Galaxy o el Mondeo. Tot això, en un context marcat per la crisi de la Covid-19, el brexit i l'existència d’”incertesa” en els compradors a l'hora de triar entre models híbrids o de combustió, van explicar des dels sindicats.

Davant l'anunci, el president del comité d'empresa i portaveu del sindicat majoritari UGT, Carlos Faubel, va demanar un recés de 15 dies per a poder estudiar la situació abans d'iniciar les negociacions i no abordar aquest volum d'acomiadaments “de pressa i a la carrera”, sinó fins després de Setmana Santa, una petició a la qual es van sumar la resta de sindicats.

A més, Faubel va apuntar que el pròxim 30 de març es reunirà el comité d'empresa europeu i abordarà la situació en tot el continent i l'endemà, el 31 de març, ha acordat reunir-se el comité d'empresa de Ford Almussafes.

Per part seua, el Clúster de la indústria auxiliar d'Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA) reconeix que la mesura anunciada per Ford tindrà un efecte dòmino en les empreses del sector, en funció del seu nivell de dependència de la multinacional. AVIA va posar ahir de relleu que tant els fabricants de primer equip com Ford, com els proveïdors del sector d'automoció, han tractat durant aquests mesos d'aplicar mesures de flexibilitat laboral per a evitar els acomiadaments, principalment a través dels ERTO. No obstant això, la caiguda de la demanda “obliga a aquestes reestructuracions”, apunten.

Per part seua, els proveïdors d'automoció, reunits entorn d’AVIA, hauran de valorar les mesures necessàries per a ajustar la seua càrrega de treball en funció de la dependència que tinga cada companyia de l'empresa tractora.

En el si del clúster d'automoció hi ha empreses que proveeixen directament a Ford i la producció de les quals “està totalment determinada per la càrrega de treball de la companyia estatunidenca; i altres empreses amb una major diversificació en clients, sectors i mercats que es veuran menys afectades”, van afegir des de AVIA.

En els pròxims dies “AVIA treballarà per a conéixer l'impacte directe i real en totes les empreses del sector”. També, des del clúster d'automoció treballaran per a buscar alternatives laborals als empleats que puguen veure's afectats de les empreses associades.

Quasi un 12% del PIB valencià

A Almussafes hi ha 116 empreses auxiliars relacionades amb el sector de l'automoció agrupades en AVIA. Pertanyen als sectors metalmecànic, del plàstic, enginyeries, serveis, logística, envàs i embalatge i consultores. Actualment, la facturació conjunta de les empreses associades és de més de 12.432 milions d'euros, la qual cosa suposa el 11,8% del PIB regional de la Comunitat Valenciana. El conjunt de companyies reunides en el clúster dóna ocupació a unes 29.800 persones de manera directa.