Cantó deixa el seu escó en Les Corts després de demanar la dimissió d'Arrimadas

El coordinador de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha dimitit dels seus càrrecs i deixa el seu escó en les Corts Valencianes, després de demanar la dimissió d'Inés Arrimadas i tota la direcció de la seua formació per entendre que "no han assumit les seues responsabilitats".

"Estic cabrejat i trist: Arrimadas ha triat protegir l'executiva en comptes del partit", ha dit als periodistes aquest dilluns després d'abandonar la reunió de l'executiva permanent, en la qual Cantó havia sigut proposat per la líder taronja per a entrar a formar part de la nova direcció. No ha aclarit si abandona també la formació i només ha assenyalat que cridarà com més prompte millor al seu representant per a reprendre la seua carrera com a actor.

Ha explicat que ha demanat en la reunió que es retirara "la ridícula moció de Múrcia" i que Cs anara amb el PP en coalició a les eleccions de la Comunitat de Madrid, perquè "el centre dreta no pot perdre-la. És l'eix de la llibertat i la prosperitat", però, segons ell, sembla que Arrimadas "no està per la labor".

Visiblement emocionat, ha insistit que els afiliats no mereixen tindre un partit "que no assumeix cap responsabilitat".

També ha dit que Ignacio Aguado no podia ser el candidat a Madrid i ha aprofitat l'ocasió per a defensar a Albert Rivera, de qui ha posat en valor que donara "una lliçó" en dimitir després del desastre del 10N: "És un senyor: sap com comportar-se en política".