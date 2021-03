Cvirus.- El nombre d'aules confinades a la Comunitat Valenciana disminueix un 32% pel que fa a la setmana anterior

El nombre d'aules confinades a la Comunitat Valenciana ha baixat un 32 per cent en la setmana del 8 al 12 de març pel que fa a l'anterior, una setmana que el 99,9 % dels grups d'alumnes va concloure sense incidències. Dels 818.644 estudiants, hi ha un 0,1 per cent de positius actius, i dels 78.434 docents, el mateix percentatge.