Cvirus.- Desmantellada una festa il·legal amb una desena de persones amagades en una cafeteria d'Alacant

Cap a les 21.15 hores, una denúncia veïnal va provocar que un total de tres patrulles es desplaçaren fins a la ubicació del local. Una vegada allí, els agents van poder accedir a l'establiment després de conversar amb el propietari i van observar una taula amb moltes cadires però que estaven buides.

Va ser aleshores quan els efectius van començar una inspecció del local en la qual van localitzar una desena de persones, d'edats compreses entre els 40 i 50 anys juntament amb dos menors d'edat, amagades darrere del taulell i en el lavabo, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Va ser aleshores quan la Policia va desallotjar el grup, al mateix temps que va alçar les respectives actes de sanció per no portar mascaretes i estar persones no convivents agrupades en un local. Així mateix, el gerent de la cafeteria s'enfronta a infraccions greus de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 600.000 euros i a una possible suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos, així com a una possible clausura.

Després de ser identificades totes les persones que es trobaven en l'aniversari, els agents van procedir a realitzar les corresponents diligències administratives i el desallotjament de l'establiment.