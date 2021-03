Meghan Markle presenta una queja formal al regulador televisivo británico por los comentarios de Piers Morgan

Meghan Markle ha elevado una queja formal al regulador televisivo británico, Ofcom, por los comentarios vertidos por el polémico presentador británico Piers Morgan en el espacio televisivo Good Morning Britain.

Morgan sostuvo que "no se creía" a la duquesa de Sussex cuando, en su archicomentada entrevista con Oprah Winfrey, Markle refería haber tenido pensamientos suicidas y que nadie de la Casa Real le brindó apoyo.

"No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico y el hecho de que provocara este ataque contra nuestra familia real creo que es despreciable", dijo Morgan en directo, un comentario que ha provocado que Ofcom haya recibido ya más de 41.000 quejas de telespectadores disgustados con lo ocurrido, según informa Sky News.

Según cuenta Sky, la protesta de Markle parece más centrada en el efecto que los comentarios puedan tener sobre los espectadores que sufren problemas mentales que en el ataque a ella.

Se trata de la segunda queja formal que presenta la duquesa de Sussex, que ya había presentado otra protesta ante la cadena ITV, donde se emite Good Morning Britain por el mismo motivo.

Largo historial de polémicas

No es la primera vez que Morgan hacía comentarios polémicos en directo. En 2019 y después de ver unas imágenes de Julia Roberts con las axilas sin depilar, se pronunció contra ese movimiento feminista. "Me mató por dentro cuando vi las axilas peludas de Roberts", aseguró el presentador en directo.

"A los hombres no les gustan las mujeres que no se depilan", añadió. "La mayoría de mujeres y hombres que nos siguen están de acuerdo conmigo", aventuraba Morgan.

Después de mirar una foto de Madonna con pelo en la axila, Morgan insistía: "Mira esto, ¿en serio? Cuando pensabas que Madonna no podía ser más repugnante... ¿Por qué es tan vaga? ¿No puede molestarse en afeitarse?", se preguntaba por entonces.