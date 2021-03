Gimnasos i altres instal·lacions esportives només obriran fins a les 20h

Els gimnasos i la resta d'instal·lacions esportives tancades que es reobrin el dilluns 15 a la Comunitat Valenciana han de tancar a les huit de la vesprada, igual que el comerç no essencial, amb un aforament màxim del 30% i ús obligatori de mascareta.

Sí es permet l'ús de vestuaris, al 30% d'ocupació com a límit, i les dutxes sempre que siguen individuals. L'aforament de les piscines també està limitat al 30%.

Així ho especifica l'orde de la Conselleria de Sanitat, publicada en una edició bis del DOGV, dins del paquet de mesures anunciades aquest dijous i en vigor entre el 15 de març i el 12 d'abril.

Com a requisits, els responsables de les instal·lacions esportives han de garantir el compliment de l'aforament i senyalitzar-ho de forma visible en els accessos de cada dependència, igual que els metres quadrats disponibles.

També han d'establir un sistema d'accés que evite aglomeracions i un altre de torns que permeta l'esport amb seguretat sanitària, a més d'una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions com a mínim dues vegades al dia. Els usuaris estan obligats a netejar i desinfectar el material en finalitzar cada torn d'entrenament.

En canvi, les instal·lacions obertes no han de tancar a les huit de la vesprada i l'aforament màxim queda fixat en una persona per cada 2,25 metres quadrats de superfície útil per a ús esportiu.

Sense mascareta a l'aire lliure si hi ha distància

La pràctica d'activitat física, tant en espais oberts com tancats, es pot realitzar en grups màxims de quatre persones, sense contacte físic i amb distància de seguretat. A l'aire lliure no cal portar mascareta sempre que siga possible mantindre la distància de seguretat.

Això sí, la mascareta és obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones, on no siga possible mantindre la distància amb la resta d'esportistes o vianants, així com en instal·lacions tancades.

Per a l'esport fora de jornada escolar en edat d'Infantil i Primària hi ha un màxim de deu persones, en grups estables tant per a activitats grupals com per a entrenaments, de nou sense contacte físic i sense públic. Els acompanyants dels menors no poden romandre en les instal·lacions esportives i han d'evitar quedar-se pels voltants per a no generar aglomeracions.

I seguiran sense permetre's els esdeveniments esportius públics o privats. Hi ha algunes excepcions: competicions federatives d'àmbit autonòmic per a ascendir o obtindre classificació a campionats nacionals; professional i màxima categoria femenina de pilota valenciana; competicions oficials professionals i no professionals d'àmbit internacional i estatal.

En tots aquests casos, tant en instal·lacions esportives o a l'aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones simultàniament. Excepcionalment, la Conselleria de Sanitat Universal podrà autoritzar més públic.