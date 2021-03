La Generalitat saluda el fons del Govern central i que 7.000 milions els gestionen les comunitats: "Té tot el sentit"

"Benvingut siga", ha manifestat en la roda de premsa després del ple setmanal, perquè "té tot el sentit" que aquesta part siga gestionada per les comunitats autònomes com a administració de proximitat.

Mentre s'aprovava aquest decret en el Consell de Ministres, Oltra ha recordat que cal esperar al fet que es publique per a veure quals són les empreses destinatàries, les seues característiques i els "sectors diana" d'aquesta bateria d'ajudes.

A partir d'ací, ha garantit que el Consell seguirà la normativa que establisca el Govern. També ha ressaltat que els 7.000 milions els gestionen les comunitats -2.000 van directament a Canàries i Balears per ser les més afectades per la caiguda del turisme- perquè ja tenen experiència amb fons propis d'ajudes.

Oltra ha recordat que estaven a l'espera que el Govern "prenguera una decisió així" pel volum de diners necessaris per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social: "Òbviament, estem satisfets, encara que no tenim encara una idea de com serà el repartiment".

I ha proclamat: "D'aquesta pandèmia hem d'eixir tots; amb salut, però també amb salut econòmica, i amb vacunes però també amb una vacuna social. A això dedicarem els recursos del Govern: al fet que en aquesta comunitat ningú es quede arrere".

DEUTE HISTÒRIC: "SEGUIREM FINS QUE HO ACONSEGUIM"

D'altra banda, la també líder de Compromís ha reconegut que el Consell no rep "igual de bé" el rebuig de la comissió de Política Territorial del Congrés a una iniciativa d'ERC per a reclamar a l'Estat la recuperació del deute històric.

"Seguirem treballant fins que ho aconseguim", ha asseverat després de recordar que és una cosa que porten anys reivindicant i té la unanimitat de la societat civil valenciana.