Cvirus.- Hostelers veuen una "vàlvula d'oxigen" les noves mesures mentre que Fotur denuncia que estan "en la cuneta"

Per als hostelers, "l'obertura dels interiors al 30 per cent i l'obertura al 100% de les terrasses suposa una vàlvula d'oxigen per a molts establiments que podran ampliar la seua capacitat així com uns altres que per fi podran començar a reiniciar la seua activitat".

No obstant açò, la confederació subratlla que havien sol·licitat l'ampliació d'horari d'obertura fins al toc de queda, per la qual cosa tancar a les 18.00 hores, sense ni tan sols igualar-ho al de les 20.00 del comerç, "fa que les condicions que se'n van a mantindre en aquestes pròximes setmanes encara continuen sent molt complicades per a l'hoteleria". Per als subsectors d'oci i salons de banquets són "pràcticament inviables".

Des de Conhostur reclamen "una major dotació de recursos per a plans de rescat per a l'hoteleria valenciana", i que des del govern autonòmic s'exigisca al Govern central que l'anunci dels 11.000 milions d'euros "permeta dotar de forma urgent a la Comunitat Valenciana dels recursos econòmics necessaris per a donar resposta a aquesta situació per la qual travessen les pimes del sector i que és totalment insostenible".

Per la seua banda, Fotur ha lamentat que no s'haja tingut en compte les indústries que representen i que es queden "tirats en la cuneta i l'oci un any tancat" i ha qüestionat que no es contemplen les activitats d'oci, espectacles, sales de bingos i entreteniment "quan compleixen escrupolosament la normativa covid 19".

Per a la Federació, "ha quedat més que demostrat que les nostres indústries en cap moment han sigut focus ni ha produït contagis massius, sinó tot el contrari, han sigut el dic de contenció". "Els bingos han estat oberts fins al mes de gener sense cap focus de contagi i realitzant una activitat escrupolosa", defenen.

"GREUGE COMPARATIU"

En aquesta línia, assegura que s'alegren per que "els nostres companys d'hoteleria i gimnasos puguen obrir", però considera que és "un greuge comparatiu que el sector que representem no puga obrir en igualtat de condicions, per exemple, les sales de bingo, música i l'espectacle". "On està la diferència?", es pregunten.

Al seu juí, "açò és desconéixer la realitat d'un sector quan es permet escoltar música d'spotify i es penalitza l'actuació de dj, que és una manifestació musical i cultural". "L'oci, sales de bingos, espectacles, entreteniment són indústries reglades i compleixen les mesures sanitàries", ha insistit, i ha recalcat que "no es pot mantindre aquesta indústria tancada sine die i sense un pla d'activitats per a la posada en funcionament".