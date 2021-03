Cvirus.- La Comunitat Valenciana obri instal·lacions esportives i l'interior dels bars a un terç de capacitat

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una compareixença després de la comissió interdepartamental, on ha anunciat les noves mesures, les quals suposen una certa relaxació de les restriccions en quatre àmbits, encara que ha insistit que "no estem per a festes".

En concret, l'hoteleria podrà obrir les terrasses al 100% del seu aforament i l'interior a un terç, però seguiran tancant a les 18.00 hores. Només podrà haver-hi quatre persones per taula i hauran de mantindre la mascareta mentre no es consuma, i no podran donar servici de taulell.

Igualment, els gimnasos, pavellons, poliesportius, piscines i instal·lacions esportives tindran un 30% d'aforament i mantenint totes les mesures de seguretat.

També podran obrir l'activitat de l'oci educatiu, ludoteques i l'oci juvenil en grups de 10 persones i fins al 30% de l'aforament, i s'augmenta "lleugerament" l'aforament en cerimònies a un terç.

Les mesures es mantindran en vigor fins al 12 d'abril, encara que "si es produeixen variacions", es podran revisar. A més, es mantindrà la restricció de mobilitat nocturna entre les 22.00 i les 06.00 hores; la limitació de reunions en cases es manté com fins ara (no poden reunir-se no convivents excepte excepcions) i el tancament perimetral autonòmic.