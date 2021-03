El Museo Alma Mater recrea en una exposición escenas de la Semana Santa mediante 34 esculturas de cofradías

El director científico del Museo Alma Mater, Sergio Blanco, el vicepresidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, Ignacio García, y el consiliario de esta última, Fernando Arregui, han presentado en rueda de prensa esta muestra, que no se podrá visitar del 26 de marzo al 5 de abril puesto que algunas de las imágenes se trasladarán a sus sedes para el culto.

La exposición está organizada por la Delegación de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Zaragoza, el Museo Alma Mater y la Junta Coordinadora de Cofradías.

El director científico del Museo Alma Mater, Sergio Blanco, ha explicado que este año, a causa de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, igual que ocurrió el pasado, no habrá actos de Semana Santa en la calle, momento "en el que estamos acostumbrados a ver las imágenes procesionando, rodeadas de cofrades" y a oír como los tambores "rompen el silencio".

Por este motivo, se ha planteado organizar esta muestra para poder contemplar esas imágenes, "pero de manera distinta, más íntima y privada", a través de un recorrido "por las cuatro escenas fundamentales de la Pasión de Jesús", como son 'La Última Cena', 'La Oración en el Huerto de los Olivos', 'La Crucifixión' y 'El sepulcro vacío y la Resurrección'.

Para eso, a través de las figuras y de elementos ambientales de sonido, luz y olores se han recreado estos cuatro momentos, "permitiendo adentrarse en el espacio y tiempo en el que sucedieron estos hechos" con el objetivo de que el visitante sea "un personaje más".

Blanco ha dicho que se ha procurado una escenografía "lo más real posible", incluyendo, por ejemplo, luz de noche y sonido de relámpagos, con el propósito de sorprender al espectador y que a través de los sentidos y la imaginación "pueda introducirse" en las escenas de la Semana Santa.

ESCULTURAS

El director científico del Museo Alma Mater ha comentado, sobre las 34 esculturas, que se han seleccionado por su aspecto devocional, si bien "se exhiben obras de importantes artistas, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad", entre las que ha mencionado las de José Palao, Félix Burriel, las de Talleres Albareda, así como las últimas incorporaciones de la Semana Santa de Zaragoza, como las tallas de los imagineros Juan Manuel Miñarro y José Antonio Navarro Arteaga.

El consiliario de la Junta Coordinadora de Cofradías, Fernando Arregui, ha comentado que, por segundo año, "el silencio llenará nuestras calles", ante la ausencia de cofrades y de pasos, "pero seguiremos celebrando la semana grande para los cristianos".

Además, ha continuado, a través de esta exposición, se va a poder hacer un recorrido similar al que se produce con las procesiones, si bien, en esta ocasión, será "interior" y cada uno "formará parte de la escena que contemple porque no se trata de ser meros espectadores, sino ser parte activa" y "comprender lo que Jesús vivió para poder sentirnos cerca de él".

A su entender, "las figuras, la escenografía, la luz, el sonido y ambientación consiguen que podamos transportarnos a ese momento", a hace dos mil años y "ser un apóstol más".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, Ignacio García, ha opinado que la muestra "va a generar una gran expectación", ha agradecido la implicación de todas las entidades organizadoras y el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad a través de Zaragoza Turismo.

Asimismo, ha subrayado la contribución de las once cofradías que han prestado imágenes, mientras que las otras 15 restantes no lo han hecho porque sus piezas "no encajan" por las escenas elegidas o por su tamaño o forma.

TRABAJO AMBICIOSO

García ha considerado que se he hecho un trabajo "ambicioso", que ha supuesto transportar imágenes de tamaño natural, algo que va a permitir "verlas a la altura de nuestros ojos, no montadas en los pasos", una forma de acercarlas a cofrades y público zaragozano en general.

Ha deseado que la exposición sirva para que los visitantes "se hagan parte de ella" y ha indicado que la muestra se extiende en las fechas más allá de la Semana Santa para que puedan verla cuantas más personas mejor ya que el aforo es limitado a causa de la pandemia.

Para acceder, hay que realizar una inscripción previa y se desarrollará mediante visita guiada en grupos de seis personas. Se puede hacer la reserva a través del teléfono del Alma Mater Museum 976 39 94 88, de su correo electrónico 'info@almamatermusuem.com' y de su web 'almamatermuseum.com'.

El director científico ha subrayado la importancia de esta reserva para garantizar que se cumplan todas las medidas sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19 y porque solo de esta forma se va a poder entrar, en el horario habitual del museo, de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos solo en horario de mañana. La visita dura una media hora y el precio es de tres euros.