Chrissy Teigen confiesa el mortificante momento que pasó con Michael Keaton en los Globos de Oro

La modelo estadounidense de origen tailandés Chrissy Teigen ha contado el vergonzoso momento que vivió durante una fiesta posterior a los Globos de Oro, cuando no reconoció al actor Michael Keaton después de interaccionar con él.

Teigen, de 35 años, pasó por el Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon a tenor del libro de recetas que acaba de publicar y en el programa le preguntaron cuál había sido su momento más embarazoso con un famoso.

La modelo lo tuvo claro en un segundo: un encuentro con Michael Keaton. "Dios, creo que fue después de los Globos de Oro", comenzaba diciendo Chrissy Teigen.

"Estaba bebiendo mucho y vi a alguien en la entrada ofreciendo una copa de champán, así que simplemente subí y la tomé y dije 'gracias'", cuenta la modelo.

Pero de inmediato su esposo, John Legend, le dijo "ese era Michael Keaton".

"¿No era alguien que estaba sirviendo champán?", preguntó el presentador Jimmy Fallon durante la confesión de la modelo.

"No, no lo era", respondió Teigen con una carcajada. "Dios, todavía me da tanta vergüenza que podría morir... La cogí, me la bebí y me fui", rememoraba azorada la modelo.